Mostre, concerti e spettacoli a Cinisello Balsamo: 95° Sagra

Mostre, visite guidate, spettacoli, giostre e mercatini: quasi una settimana di eventi per la storica sagra di Balsamo, iniziata ieri, che quest’anno coincide con i 95 anni della città. "Questo è un punto fermo per la città, un’occasione per non dimenticare i principi, i valori e il significato di essere comunità", sottolineano il vicesindaco Giuseppe Berlino e l’assessore alla Cultura Daniela Maggi (nella foto). Villa Casati Stampa di Soncino ospiterà l’esposizione di filatelia con partecipazioni internazionali Expo2023Cinisello a cura del circolo filatelico cinisellese, con servizio distaccato di Poste Italiane dotato di annullo commemorativo della manifestazione. Non mancheranno le visite storico artistiche della dimora con Aurora Meneghello. Tour anche in Villa di Breme Forno con Giuseppina Alessandro e Vittorio Rossin, dalle sale più significative agli spazi esterni, come la ex citroniera, il timpano napoleonico nel lato sud, la facciata e il giardino.

Domani alle 18 la compagnia del Mantello propone all’oratorio di via San Saturnino lo spettacolo di Valerio di Piramo "Una lettera di troppo", mentre la Coop. Agricola di Balsamo in via Mariani presenterà musica live, teatro e poesia performativa "Niente panico". In piazza Italia e via Martinelli come consuetudine arriveranno le giostre, bancarelle, hobbisti e mercato dei sapori con street food. I più piccoli e non solo potranno divertirsi con "Balsamo al bacio: Drama-game", una caccia al tesoro con un percorso itinerante in 20 tappe tra enigmi, prove e indovinelli alla scoperta di una Balsamo inaspettata. Gli eventi continueranno fino a martedì.

La.La.