Mostra e corteo. Targa a Ramelli:. Anpi in presidio

Diverse iniziative da oggi a domenica per celebrare l’ 80° anniversario della Liberazione. Oggi alle 9.30 messa in suffragio ai caduti nella chiesa dei SS. Gervaso e Protaso. Alle 10.30 ritrovo al Municipio e partenza del corteo per la deposizione dei fiori e in piazza Pertini si svolgerà il comizio. A seguire prosecuzione del corteo diretto al cimitero di via Rimembranze. Dalle 9 alle 12.30 mostra sulla Resistenza in piazza Martiri della Liberta. Alle 16 concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia nella sala teatro Testori. Domani dalle 15.30 alle 18.30 mostra sulla Resistenza in piazza Martiri della Libertà. Domenica alle 12.30 nel parco Brasca - Circolo "Sempre Avanti", pranzo della Liberazione.

A queste iniziative si aggiunge domenica alle 10.30 un presidio in via Repubblica da parte di Anpi Novate, alcuni partiti e associazioni per il tema della targa dedicata a Sergio Ramelli. "Vogliamo testimoniare con la nostra presenza in piazza il fermo “no” a questa strumentalizzazione degli eventi storici e alla scelta unilaterale operata da Fratelli d’Italia e avallata da una parte della giunta. Vogliamo chiedere un’intitolazione diversa", spiegano dall’Anpi. D.F.