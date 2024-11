"Moschea in via Esterle? Un diritto"

"La nuova moschea nell’area comunale di via Esterle? È giusto che Milano abbia una moschea, questa è la città del dialogo interreligioso fin dai tempi del cardinale Martini. In più il diritto di preghiera è un diritto costituzionale". Parole del sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione di “Spazio della Solidarietà” di Exodus in Piazza Duomo.

Il sindaco aggiunge: "Difendo la scelta del Comune (di assegnare tramite bando l’area municipale degli ex bagni di via Esterle alla Casa della cultura musulmana che ora è in via Padova, ndr). Bisogna capire le difficoltà tecniche che ci sono, ma ma la nostra intenzione è di cercare di andare avanti". Sala si riferisce al fatto che Ferrovie dello Stato non ha concesso la deroga alla comunità islamica per poter costruire la moschea a poca distanza dalla linea ferroviaria. Quanto al rendering che mostra una moschea bianca con quattro cupole azzurre, il sindaco prende tempo: Il rendering? Non lo so giudicare, è un po’ particolare. Ci sto riflettendo".

M.Min.