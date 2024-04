Morto Piergiorgio Settembrini: è stato un luminare della chirurgia vascolare

Milano – Il chirurgo Piergiorgio Settembrini, uno dei luminari italiani della chirurgia vascolare e della angiologia, è morto a Milano alla vigilia del suo ottantesimo compleanno. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia, che ha reso noto che i funerali si terranno martedì 9 aprile, alle ore 15,30, nella chiesa parrocchiale di Illasi (Verona). Con una lunga carriera di ricercatore delle patologie che colpiscono i vasi sanguigni e quelli linfatici, specialista di chirurgia generale, vascolare e toracico-polmonare, nel 1980 Settembrini ha iniziato la sua attività di docente alla Facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano, dove dal 1990 al 2014 è stato professore ordinario di chirurgia vascolare. Nel 1997 ha fondato la Divisione di Chirurgia Vascolare dell'ospedale San Carlo Borromeo di Milano di cui è stato direttore fino all'ottobre 2014. Presidente della Fondazione Emilio Trabucchi dal novembre 2017, Settembrini era nato a Villorba (Treviso) il 9 aprile 1944 e si era laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova nel 1968 discutendo una tesi sperimentale nell'Istituto di Patologia Generale diretto dal professore Aloisi. Nel 1970 entrò a far parte dell'Istituto di Patologia Chirurgica di Padova, diretto dal professore Giuseppe Pezzuoli e nel 1972 è stato assistente scientifico presso l'Istituto di Chirurgia Vascolare e dei Trapianti dell’Università di Utrecht (Olanda) per perfezionare la conoscenza degli aspetti diagnostici e delle tecniche ricostruttive delle arterie viscerali.

Diventato nel frattempo professore dell'Università di Milano, Settembrini dal 1976 al 1988 è stato consulente per la chirurgia vascolare presso l'ospedale di Schio (Vicenza; dal 1986 al 1997 consulente per la chirurgia vascolare presso l'ospedale civile di Pordenone, dal 1988 presso l'ospedale civile di Mantova, dal 1989 presso 'ospedale civile di Asola (Mantova), dal 1993 presso l'ospedale civile di Desio. Dal novembre 2007 a novembre 2010 è stato direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università di Milano e dal novembre 2010 al novembre 2013, dopo l'accorpamento delle scuole di specializzazione delle Università lombarde di Bicocca, Pavia e Varese, è diventato direttore della Scuola Aggregata in Chirurgia Vascolare. Settembrini era membro e socio fondatore della Società italiana di chirurgia vascolare; membro dell'European Society for Vascular Surgery e all'interno di questa società è stato rappresentante dell'Italia in seno al Council direttivo e membro del Board of Vascular Surgery all'interno dell'European Union of Medical Specialists;̀ membro dell'American Society for Vascular Surgery e al suo internò membro del Comitato per lo sviluppo della Società Americana all'estero e del comitato per lo sviluppo della Fondazione della medesima società; membro dell'International Union of Angiology.

Settembrini è stato revisore per le maggiori riviste nazionali e internazionali di chirurgia vascolare: Journal of Vascular Surgery, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery , Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Annals of Vascular Surgery.