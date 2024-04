Morto Cesare Piovene Porto Godi. Per il manager di La Doria fatale l’incidente con un trattorino

Milano – Un tragico incidente nel pomeriggio di sabato 6 aprile ha portato via Cesare Piovene Porto Godi. Settantasette anni, milanese, dal 2022 era il presidente de La Doria, storico gruppo alimentare, food company che produce conserve, sughi, legumi conservati, succhi e bevande di frutta. Dal 1995 invece faceva parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il manager, che da poco aveva acquistato un cascinale a Casasco, nel tortonese, sabato pomeriggio si era messo alla guida di un trattorino per tagliare l’erba quando, per cause ancora in via d’accertamento, il piccolo mezzo si è ribaltato sull’uomo, deceduto sul colpo.

Lascia la moglie Giuli, i figli Nicolò con Chiara, Giorgina con Zeno, i nipoti Tommaso, Sebastiano, Alice e Ludovico.