Alessio Moroni, una vita spezzata a 20 anni. Choc a Vanzago per il ragazzo morto in incidente

Rho (Milano) – Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, in via Mattei, il ragazzo era in arresto cardiocircolatorio, in mezzo alla carreggiata. Poco distante c’era la sua moto. Dopo le prime manovre di rianimazione, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Ma non ce l’ha fatta. È deceduto poco dopo. La vittima si chiamava Alessio Moroni, aveva vent’anni e abitava a Vanzago. Il tragico schianto è avvenuto pochi minuti prima delle tredici a Rho.

Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica, ma secondo quanto accertato finora, Alessio era in sella alla sua moto una Suzuki 400 e stava percorrendo la via Mattei in direzione di corso Europa quando, per cause ancora in corso di accertamento, arrivato all’altezza dell’incrocio con la via Fermi si è scontrato con una macchina. L’impatto è stato violento, il ventenne è stato sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di alcuni metri finendo sull’asfalto. La donna che era alla guida dell’auto si è subito fermata. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 118. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Il 20enne, che aveva riportato traumi multipli, era in arresto cardiocircolatorio.

I soccorritori hanno tentato di stabilizzarlo e l’hanno trasferito all’ospedale Niguarda, dove è morto. Sotto choc ma illesa la donna che era alla guida della macchina, una 62enne di Vanzago, sottoposta all’alcoltest con esito negativo. La donna è stata ascoltata dagli inquirenti. Quando al comando è arrivata la notizia della morte di Alessio, l’automobilista si è sentita male. Intanto in via Mattei gli agenti della polizia locale hanno fatto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La donna potrebbe essere indagata per omicidio stradale. Pare che la moto non andasse forte, l’ipotesi più attendibile è che la macchina, uscendo da via Fermi, non l’abbia vista arrivare.

Alessio Moroni era molto conosciuto a Vanzago e a Pogliano Milanese, come anche la sua famiglia. Sgomento e dolore quando nel tardo pomeriggio si è diffusa la notizia della morte. Il 20enne era un donatore di organi, sarà rispettata la sua volontà e gli verranno espiantati organi e tessuti.