Endrit Ademi, chi era il 24enne morto in un incidente sul lavoro a Milano: “Un ragazzo splendido”

Milano, 6 maggio 2025 – “Un ragazzo splendido e un gran lavoratore'”. Così i colleghi di Endrit Ademi descrivono l'operaio edile 24enne morto questa mattina a Milano, dopo essere precipitato dal terzo piano di un condominio di via Bassini, in zona Città Studi mentre stava lavorando in un intervento alla facciata.

Endrit Ademi, morto a 24 anni in un incidente sul lavoro a Milano (Foto profilo Instagram)

Ademi era originario del Kosovo ed era in Italia da sei anni. Il giovane viveva a Rovato, in provincia di Brescia, vicino alla sede dell'azienda per cui lavorava con regolare contratto a tempo indeterminato, la Morina Srls. I genitori e un fratello vivono in Kosovo, mentre un altro fratello in Austria.

“Era un bravo ragazzo, un mio amico”, ha detto un collega connazionale di Endrit, dopo la tragedia accaduta sotto i suoi occhi. È infatti stato lui, insieme a un gruppo di operai kosovari ad aver chiamato questa mattina la famiglia del 24enne, rimasta nel Paese di origine, per informarli dell'incidente mortale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Rovato, Tiziano Belotti: “Un ragazzo non può morire a 24 anni, e certo non per guadagnarsi la giornata”. E ha aggiunto: “È una tremenda tragedia che colpisce, in maniera crudele, tutta la nostra comunità”.

Operaio deceduto a seguito di caduta in un palazzo di via Bassini a Milano

L’incidente fatale

Secondo le prime informazioni, verso le 9.30 di oggi, il giovane kosovaro sarebbe precipitato da un ponteggio. Il 24enne si stava occupando di manutenzione ordinaria, in particolare di tinteggiare delle logge condominiali - finiture di balconi -, al terzo piano di un condominio. Si trovava su una sorta di trabattello con una protezione sul retro della struttura. Per motivi ancora da chiarire sarebbe scivolato e caduto all'indietro: la protezione non ha retto e il 24enne, che verosimilmente non aveva imbracatura, ha fatto un volo di circa 12 metri finendo al piano terra nel cortile interno.

La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo per omicidio colposo sulla morte del 24enne kosovaro. La pm di turno Maria Cristina Ria disporrà poi l'autopsia sulla salma e tutti gli accertamenti del caso per verificare le condizioni di sicurezza del lavoratore.