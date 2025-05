Tragedia a Carpiano, sessantenne travolto e ucciso nella notte nella zona del polo di logistica

Milano – Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un veicolo lunedì sera nel comune di Carpiano, in provincia di Milano. L’investimento è avvenuto in via Aldo Moro, all’altezza del civico 30, intorno alle 22.45, nei pressi del Villaggio Francolino, dove ci sono diversi polo logistici. Non si conoscono, al momento, le generalità della vittima.

Una volta chiamati i soccorsi, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’automedica, ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sessantenne. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un uomo di 61 anni, probabilmente il conducente del veicolo, che è stato portato in codice verde all’ospedale di Melegnano.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese per effettuare i rilievi, accertare la dinamica e verificare eventuali responsabilità. La dinamica non è ancora nota, ma in via Aldo Moro, come già detto, ci sono diversi stabilimenti di logistica e le strade attigue sono piuttosto trafficate anche in tarda serata.