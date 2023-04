Morte Julia Ituma, suor Angela presidente dell’Igor: siamo sconfitti, ora aiutiamo le compagne

Novara, 14 aprile 2023 – Giovanna Saporiti è una donna di sport ma anche e soprattutto una suora che ha investito la sua missione al servizio delle ragazze in difficoltà : Davanti al dramma Julia Ituma prima di tutto soffre per “non essere evidentemente riusciti a permeare quella barriera che evidentemente aveva innalzato, celando la sua fragilità”. E poi il pensiero va alle compagne di Julia, sotto choc e disperate, che andranno aiutate “anche con un supporto psicologico”

Suor Giovanna

Suor Giovanna Saporiti, presidente dell'Igor Gorgonzola Novara, la squadra di pallavolo in cui giocava Julia: "quando quasi quarant'anni fa ho fondato Agil Volley, l'ho fatto per offrire una opportunità alle ragazze in difficoltà, affinché attraverso i valori positivi dello sport potessero trovare o recuperare serenità e stabilità. Oggi ci sentiamo tutti impotenti e sconfitti, per non essere riusciti a intercettare il disagio di Julia e per non avere avuto la possibilità di intervenire in tempo".

Il dolore

"Siamo affranti - prosegue in una nota suor Giovanna Saporiti - per la perdita di una ragazza eccezionale, siamo vicini alla famiglia e ai suoi cari e allo stesso modo chiedo a tutti di essere vicini a noi, perché a nostra volta siamo colpiti nel profondo".

Un supporto alle ragazze

"Le ragazze e lo staff - spiega - sono ancora sotto shock per l'accaduto e oggi i nostri pensieri vanno anche a loro. Come società ci siamo subito attivati per offrire loro un supporto psicologico professionale. Faremo tutto il possibile per non far mancare loro qualsiasi tipo di aiuto necessario come non lo facciamo mancare a nessuna delle nostre ragazze, siano esse della prima squadra o del nostro settore giovanile. A tutte loro parleremo presto, invitandole ad aprirsi e a condividere con noi, affinché li si possa affrontare e risolvere assieme, qualsiasi tipo di disagio o malessere. Julia non si è aperta con noi e per noi rimarrà sempre il rammarico di non essere evidentemente riusciti a permeare quella barriera che evidentemente aveva innalzato, celando la sua fragilità dietro un'apparenza di ragazza forte, educata, solare, determinata. Una ragazza cui tutti volevano bene e che ci manca e ci mancherà ogni giorno".

Le compagne di squadra

"Avremmo tanto voluto che Julia condividesse con noi il suo dolore, perché nella vita come nello sport qualsiasi ostacolo diventa più facile da superare se lo si affronta assieme, come una squadra". Lo affermano le compagne di Julia Ituma, in una nota congiunta diffusa dalla società Igor Volley Novara. "Non riusciamo - proseguono le pallavoliste - a capacitarci dell'accaduto, non riusciamo a farcene una ragione: nulla ha mai anche solo lasciato presagire che una cosa del genere potesse accadere, altrimenti saremmo intervenute, sostenendoci come siamo abituate a fare ogni qualvolta qualcuna di noi si dovesse trovare in difficoltà".

"E' scontato quanto vero dire oggi che siamo distrutte e che non c'è minuto in cui ognuna di noi non si chieda il perché di quanto accaduto o non ripensi a come le cose sarebbero potute andare diversamente, se solo si fosse confidata con noi - continua la dichiarazione delle ragazze della squadra novarese -. Siamo consapevoli che dovremo fare i conti per tutta la vita con questa tragedia, come siamo consapevoli che dovremo affrontare la mancanza di Julia ogni giorno". "Chiediamo a tutti - proseguono - di rispettare il nostro stato d'animo: a Istanbul abbiamo perso una di noi, una ragazza giovanissima che condivideva con noi obiettivi, sogni, passioni. Non ci sono parole per descrivere quello che stiamo provando e non c'è nulla che possa lenire il nostro dolore, lo stesso che sta provando la sua famiglia e che stanno affrontando tutti coloro, ed erano tanti, che a Julia volevano bene. Vi chiediamo di starci vicini".