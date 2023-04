Julia Ituma, eseguita l’autopsia: mamma Elizabeth rientra in Italia

Milano – È stata eseguita questa mattina presso l'istituto di medicina legale di Istanbul l'autopsia sul corpo di Julia Ituma, la 18enne pallavolista azzurra di Novara morta dopo esser caduta dalla finestra della sua camera d'albergo, dove era in ritiro con la sua squadra.

Per gli esiti degli esami, che dovranno anche essere tradotti in italiano, serviranno alcun giorni. Intanto Elizabeth Ituma, madre di Julia, sta tornando in Italia dopo essere arrivata ieri sera a Istanbul.

Famiglia e club attendono il rientro della salma, che secondo le indicazioni delle autorità locali dovrebbe avvenire a breve, per definire le esequie.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Hurriyet la ragazza, prima di precipitare dalla finestra del sesto piano dell’albergo, aveva mandato un messaggio nella chat whatsapp delle compagne di squadra, con scritto “arrivederci”.

Secondo il quotidiano di Istanbul, Ituma nelle ore precedenti alla tragedia aveva fatto sapere ad alcune compagne di non stare bene. Tra le immagini della videosorveglianza e le testimonianze delle colleghe, la ricostruzione più attendibile è che Julia Ituma sia arrivata in albergo dopo la partita, persa per 3-0 da Novara, e abbia parlato al telefono in corridoio tra le 22.49 e le 23.30.