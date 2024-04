Morta l’artista e scrittrice Fausta Squatriti

L’artista Fausta Squatriti, che per quasi sei decenni ha svolto un’intensa ricerca tra le arti visive e scrittura, alternando pittura, poesia e narrativa, è morta all’età di 82 anni. Fino a quasi all’ultimo ha lavorato nella sua casa studio in zona Lancetti. I funerali si terranno venerdì, alle 11, nella Basilica di Sant’Ambrogio. Nata a Milano il 30 settembre 1941, Squatriti ha iniziato la carriera dai primi anni ‘60 come pittrice e ben presto si è affermata sulla scena nazionale e internazionale.

Ha esposto le sue opere in Italia e più frequentemente all’estero, dove l’ha condotta anche l’attività di editore di grafica e multipli svoltasi tra il 1964 e il 1986. Ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Carrara, Venezia e Milano; ha tenuto conferenze sul proprio lavoro e su altri argomenti in Italia, a Tel Aviv, Haifa, Parigi.