Milano, uomo trovato morto nel Lambro: il mistero del cadavere senza vestiti avvistato da un passante

Milano, 26 novembre 2023 – I vigili del fuoco hanno recuperato oggi domenica 26 novembre il cadavere di un uomo nelle acque del fiume Lambro, in via Rombon, nel quartiere di Lambrate. A lanciare l’allarme, poco dopo le 11 di questa mattina, è stato un passante che ha notato il corpo nudo affiorare dall’acqua.

La operazioni di recupero del cadavere nel fiume Lambro (Foto Fasani)

Le operazioni di recupero sono state rese difficoltose dal terreno impervio. Sul posto gli esperti del Nucleo Saf (Speleo Alpinistico Fluviale) dei Vigili del Fuoco di via Benedetto Marcello, la polizia scientifica e il medico legale.

17 foto Milano, le operazioni di recupero del cadavere nel fiume Lambro (Foto Fasani)

In base alla prima ricognizione, il corpo è in avanzato stato di decomposizione, segno che si trovava in acqua da qualche tempo o che comunque il decesso non è recente.