Milano, trovato un cadavere nel Lambro meridionale

Milano – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato alle 10.30 di oggi in via Rosa Bianca: il corpo affiorava nell'alveo del Lambro meridionale, in zona Famagosta.

A dare l'allarme è stato un operaio di una ditta specializzata che sta realizzando una centralina idroelettrica e che stamattina stava risalendo il fiume con un escavatore per mettere a posto la montagnetta di terra sistemata lì come una diga per deviare il corso d'acqua e consentire il prosieguo dei lavori.

Sul posto ci sono i carabinieri della stazione Gratosoglio, che hanno subito avviato gli accertamenti investigativi per identificare il morto, che potrebbe essere di origine nordafricana: l'uomo indossava una maglietta e un paio di jeans. Al momento, non sembrano esserci legami con il nubifragio di stanotte, ma le indagini sono appena iniziate.