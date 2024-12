È morta, dopo un giorno d’agonia, la donna investita sulle strisce pedonali in via Lorenteggio

Milano, 22 dicembre 2024 – Non ce l'ha fatta la cinquantaduenne peruviana investita la sera del 20 dicembre in via Lorenteggio 236: la donna è deceduta nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre all'ospedale San Carlo, dov'era stata ricoverata dopo i primi soccorsi dei sanitari di Areu. La salma è stata trasportata all'obitorio di piazzale Gorini, in vista dell'autopsia.

In condizioni disperate

Sin dai primi minuti, le condizioni della cinquantaduenne, che secondo le prime informazioni viveva a Corsico, erano apparse particolarmente gravi: incosciente all'arrivo di ambulanza e auto medica, era stata intubata sul posto e poi portata in ospedale. La sua agonia è durata poco più di un giorno.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, la donna è stata investita da una macchina attorno alle 18.30 mentre stava attraversando sulle strisce (non coperte da semaforo) per passare dal lato dei civici dispari a quello dei civici pari di via Lorenteggio, nel tratto vicino all'incrocio con via Giordani e al confine con Corsico. Il conducente dell'auto si è subito fermato per chiamare il 112 e ha fornito la sua versione agli agenti del Radiomobile della polizia locale, a cui sono affidati gli accertamenti investigativi sull'incidente mortale. L'ennesimo del 2024, ad appena nove giorni da quello costato la vita a una connazionale della cinquantaduenne, la trentaquattrenne Rocio Espinoza Romero, travolta e uccisa da un tir mercoledì 11 dicembre in viale Serra.