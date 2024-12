Madre e bimba sul passeggino investite sulle strisce in piazza Durante, l’automobilista scappa

Milano, 17 dicembre 2024 – L'auto che piomba sulle strisce pedonali a velocità sostenuta. In quel momento, sta attraversando la strada una donna di 31 anni, che spinge il passeggino con la figlia che ha da poco compiuto 3 anni.

L’incidente

La macchina centra in pieno la carrozzina: nell'impatto, la bambina viene sbalzata a terra e riporta alcune contusioni al volto. Niente di grave. Un miracolo, vista la dinamica: la piccola verrà trasportata in codice giallo al Niguarda, non in pericolo di vita.

Il conducente riparte e si allontana senza prestare soccorso: verrà bloccato sette ore dopo dagli agenti del Radiomobile della polizia locale, che, a valle degli accertamenti investigativi, lo arresteranno per lesioni stradali e omissione di soccorso.

Si tratta di un uomo di 61 anni: ai ghisa avrebbe dichiarato di aver sentito il botto, ma di non essersi accorto di aver travolto un passeggino.

In piazza Durante

Stando a quanto ricostruito dai vigili, l'incidente è avvenuto alle 9 di martedì 17 dicembre, all'incrocio tra piazza Durante e via Casoretto, su un attraversamento pedonale non coperto da semaforo.

L'Audi Q3 bianca è arrivata all'improvviso e ha investito il passeggino, mentre la mamma della bambina, una trentunenne bengalese, è stata solo sfiorata dal suv. Attimi di terrore: la carrozzina si è ribaltata, ma per fortuna la piccola non ha riportato gravi conseguenze.

L'automobilista è scappato, ma le immagini delle telecamere hanno subito dato una traccia da approfondire ai ghisa guidati dal neo comandante Gianluca Mirabelli. ù

Preso in via Gioia

Dopo un'indagine-lampo, gli investigatori di piazza Beccaria hanno rintracciato la Q3 bianca in via Gioia: lì l'aveva parcheggiata il sessantunenne. Appena si è avvicinato all'auto, è stato bloccato dai ghisa e portato negli uffici di via Custodi. D'intesa con il pm di turno, sono scattate le manette per l'uomo, incensurato, che mercoledì mattina si presenterà davanti al giudice della direttissima.

Il tragico precedente

L'incidente è andato in scena a poco meno di una settimana da quello con esiti tragici di viale Serra: anche in quel caso, due bambini di un anno e mezzo avevano rischiato la vita, ma la madre trentacinquenne Rocio Espinoza Romero era riuscita con un estremo atto d'amore a spostare il passeggino prima di essere travolta dal camion guidato da Francesco Monteleone, pure lui arrestato poco dopo dalla polizia locale.