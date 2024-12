Investita sulle strisce: gravissima

L’attraversamento senza semaforo si trova all’altezza del civico 236 di via Lorenteggio, nel tratto vicino all’incrocio con via Giordani e al confine con Corsico. Lì, sulle strisce pedonali che consentono di passare da un lato all’altro dello stradone della periferia ovest attraversando lo spartitraffico, è stata investita alle 18 di ieri una cinquantaduenne peruviana, centrata da una macchina che stava percorrendo la carreggiata che porta verso il centro. Con ogni probabilità, il conducente, che si è accorto soltanto all’ultimo secondo della presenza della donna e che si è subito fermato per dare l’allarme, non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto, investendola e sbalzandola sull’asfalto.

Quando sono arrivati i sanitari di Areu su ambulanza e auto medica, la cinquantaduenne non era cosciente, in arresto cardiocircolatorio: è stata intubata e trasportata in gravissime condizioni all’ospedale San Carlo; la notte sarà decisiva per valutare l’evoluzione del quadro clinico, costantemente monitorato dai medici, e per avere qualche indicazione sui danni provocati dallo schianto e sulle possibilità di ripresa. Nel frattempo, gli agenti del Radiomobile della polizia locale hanno bloccato l’arteria per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza dinamica e traiettorie: a quell’ora, via Lorenteggio era molto trafficata, e di conseguenza dovrebbero esserci molti testimoni in grado di fornire la loro versione dei fatti. Lo stesso conducente dell’auto investitrice si è immediatamente messo a disposizione degli investigatori, nonostante il comprensibile choc per quanto appena accaduto.

N.P.