Morta a Colturano malgrado le cure: trovata ferita cicogna

Nonostante i tentativi di salvarle la vita, non ce l’ha fatta la cicogna ferita che era stata soccorsa dagli agenti della Città Metropolitana di Milano, nel fine settimana, nelle campagne di Colturano. Segnalato da un cacciatore, l’animale, avvicinato e catturato dal personale del nucleo ittico-venatorio, l’animale, aveva un’ala fratturata. Era stato trasferito al Cras di Vanzago, il centro di recupero per gli animali selvatici, dove poi è morto, nonostante le cure degli esperti veterinari. Già in precedenza questa stessa cicogna era stata soccorsa e trasportata al Cras, per problemi di deambulazione. Dopo le cure, era stata reimmessa in natura. Ma ora questo ulteriore ferimento è stato fatale al volatile.

A.Z.