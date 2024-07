Morosità incolpevole sugli affitti: "Concordare piani personalizzati per la dilazione dei pagamenti"

Morosità incolpevole: intesa per favorire pagamenti dilazionati. Il Comune, insieme ad Aler e ai sindacati degli inquilini, tutela le famiglie in difficoltà. È stato approvato un importante protocollo d’intesa per il recupero della morosità degli inquilini degli alloggi comunali destinati a Servizi abitativi pubblici. L’accordo “Linee guida per l’integrazione dei criteri di recupero della morosità del patrimonio Erp del Comune di Rho e per la definizione della morosità incolpevole“ tutela i nuclei familiari che hanno evidenziato difficoltà nei pagamenti in questi ultimi anni di crisi economica, causata prima dall’emergenza sanitaria e successivamente dai conflitti geopolitici. Le misure concordate consentono piani di rientro sostenibili e la possibilità di regolarizzare la propria posizione contabile. In questi giorni sono state recapitate a circa 600 famiglie le lettere che ricordano agli interessati di non essere in regola con i pagamenti e indicano il debito maturato al giugno 2024. Una volta ricevuta la lettera, per verificare la propria posizione gli interessati dovranno rivolgersi al più presto agli sportelli Aler, gestore degli alloggi Sap per il Comune di Rho, in via Cadorna 32, previo appuntamento telefonico al numero verde 800.040.315. Il singolo cittadino potrà avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni sindacali degli utenti, di cui in calce sono precisati i recapiti. In assenza di riscontro, il Comune porterà a termine le procedure legali che comprendono anche la decadenza dall’assegnazione. Per informazioni ci si può rivolgere a: Sicet, 375.5547138 milano.rho@sicet.it o Feder via Torino a Rho, 02.93169815 inquilini@federcasalombardia.org, oppure all’Aler di via Cadorna 32 a Rho, 02.73923665 gers@aler.mi.it.

"È importante che chi ha ricevuto la lettera verifichi con cura il debito rivolgendosi ad Aler o ai sindacati firmatari dell’accordo. Ogni singola posizione va esaminata per verificare le condizioni della morosità incolpevole, che saranno valutate da un’apposita commissione: se queste non venissero riscontrate, si dovrà procedere con un piano di rientro del debito", chiarisce l’assessore al patrimonio Nicola Violante (nella foto).

Davide Falco