Monopattini fuori legge a Milano, Comune: “Norme più severe, ma avanti con lo sharing”

Sì a regole più severe per scoraggiare l’abbandono, la sosta selvaggia e la guida spericolata dei monopattini. No a referendum ed eventuali dietrofront. È questo l’approccio che Palazzo Marino intende seguire sullo sharing. Nessun effetto Parigi, si va avanti sulla via già tracciata, quella di migliorare il servizio e il suo impatto in città senza cancellarlo.

Per questo si lavorerà in Comune (è in preparazione il nuovo avviso pubblico) e si attende l’intervento del Governo. "Il sistema così com’è non va, c’è la necessità di una regolata. E la daremo. Ma – spiega uno strettissimo collaboratore del sindaco Giuseppe Sala – non intendiamo buttar via quanto fatto finora".

La scossa parigina non sembra, quindi, di intensità tale da superare le Alpi. L’amministrazione della capitale francese ha deciso di chiudere coi monopattini in sharing già dal prossimo settembre in seguito ad un referendum al quale ha partecipato il 7,46% degli aventi diritto e che ha visto trionfare i contrari alla prosecuzione del servizio. Nonostante le affinità elettive tra i due sindaci, Anne Hidalgo e Sala, entrambi in prima fila nel network ambientalista C40, nell’agenda di Palazzo Marino, per ora non c’è la messa in discussione dello sharing.

I fautori sottolineano i dati d’utilizzo. I monopattini in condivisione sono 5.250 suddivisi tra 7 operatori: Helbiz, Bolt, Vento, Emtransit, Bird, Voi e Lime. Ogni società ha la flotta prevista dall’avviso pubblico del Comune: 750 monopattini l’uno. Tale avviso fissa pure il numero massimo di mezzi che possono essere offerti in sharing dal complesso degli operatori: 6.000. Attualmente c’è posto solo per altri 750 monopattini.

Secondo l’ultima rilevazione del Comune, ogni giorno si contano 8.609 noleggi. La distanza media percorsa è di 1,5 chilometri e la durata media dei noleggi è 12 minuti. I detrattori sottolineano l’incidentalità.

Gli ultimi dati dell’Agenzia regionale emergenza urgenza dicono che da gennaio a novembre 2022 gli incidenti che hanno coinvolto monopattini sono stati 602. Secondo il report precedente, nel 2021 i sinistri con mezzi della micromobilità elettrica sono stati 1.347 in Lombardia, pari al 2,4% del totale: 54.386. La maggior parte degli incidenti, nel 2021, si è verificata a Milano e hinterland: 931. Solo a Milano città se ne sono contati 685. La media è di 650 l’anno tra le mura cittadine.