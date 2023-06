Miss Italia, Gabriella Bonizzardi è Miss Melegnano: in scena con la mimetica da bersagliere

Melegnano (Milano) – L’effervescente Gabriella Bonizzardi è la nuova Miss Melegnano by Miss Italia. In piazza Vittoria hanno trionfato le bionde e lo splendido pubblico. Le prime tre classificate della selezione nella cittadina nota per la Fiera del Perdono hanno infatti i capelli biondi.

Gabriella Bonizzardi, 19 anni, occhi marroni, bresciana di Prevalle, ha preceduto la varesina Giorgia Di Pucchio, 18, di Somma Lombardo, terza Valentina Fuso, 19, lodigiana di Mulazzano. Quarta si è piazzata Lisa Ravelli, 19, di Luisago (Como) che ha capelli color rame, quinta Michelle Ludmila Borracino, 18, lodigiana di Borgo San Giovanni, e sesta Lada Sennikova, 18, di Lodi.

Gabriella Bonizzardi non ha molto tempo per festeggiare la vittoria in Miss Melegnano: nei prossimi giorni si cimenterà negli esami di maturità al liceo artistico. In piazza Vittoria hanno gareggiato 24 aspiranti Miss Italia e, oltre alla Bonizzardi, si sono qualificate per le finali regionali Valentina Fuso, occhi verdi, 173 centimetri, Lisa Ravelli, statura 1, 70, e Michelle Borracino, 1, 75, castana con occhi verdi. Infatti la seconda classificata Giorgia Di Pucchio era già ammessa alle regionali grazie al piazzamento in una selezione precedente. Giorgia ha voluto gareggiare nuovamente nel tentativo di ottenere il successo assoluto che garantisce la passerella con corona.

A Melegnano ha organizzato Valentina Cortese, responsabile del comitato locale, con supervisione di Alessandra Riva, responsabile per la Lombardia del concorso Miss Italia. La mora Fabiana Iannicelli, 20 anni, di Rodano, vincitrice della prima selezione lombarda del 2023, ha sfilato come madrina. Il folto pubblico ha tributato calorose ovazioni all’ospite Francesca Mamè, Miss Lombardia by Miss Italia 2021, e alla finalista dell’edizione 2022 Nikola Durisova, componente di giuria. Nella serata caratterizzata da sfilate delle concorrenti in costume da bagno, look classico e abiti da sposa gli sponsor locali hanno avuto grande risalto. Per sei protagoniste c’è stata altresì l’esibizione artistica.

A fine serata è esplosa la gioia di Gabriella Bonizzardi: “Ho scelto io di partecipare a Miss Italia, non mi hanno spinto gli altri”, ha esclamato la loquace Gabriella, che a Prevalle vive con mamma Elisabetta e papà Rubens. “Ringrazio comunque i miei genitori – ha proseguito Gabriella – che non mi hanno mai impedito di partecipare a concorsi di bellezza”.

Gabriella infatti nel 2021 vinse a Pescara il titolo di Miss Grand Prix, mentre l’anno scorso si aggiudicò il titolo regionale veneto di Miss Universo. “Negli anni scorsi – rivela la fanciulla nata il 10 novembre 2003 – non mi sentivo pronta a partecipare a Miss Italia, per questo motivo ho partecipato comunque con soddisfazioni a concorsi meno noti”.

Nel saggio artistico Gabriella è andata in scena con mimetica da bersagliere: “Lo sono diventata frequentando un corso a Seriate. Mi sento orgogliosa di essere bersagliere, ti fa crescere come persona”. Nessuno pensi esclusivamente ad eventi bellici. “Un bravo bersagliere – spiega Miss Melegnano – è sensibile e aiuta gli altri. Ho frequentato come barsagliere il corso di primo soccorso e so utilizzare il defibrillatore. Le donne per azioni di questo genere con valenze sociali possono essere più funzionali degli uomini”.

Poi Gabriella parla della gara di Melegnano. “Quando siamo rimaste io e Giorgia Di Pucchio, al batticuore, la pressione era altissima”. È la fase in cui Alessandra Riva ha creato la suspence. “Non annunciava mai chi di noi due era vincitrice, avevamo le mani che sudavano. Quando mi ha annunciata vincitrice l’emozione è stata grandissima. È una vittoria che ho gustato in ogni fase, tutte emozionanti. Nell’uscita in abito classico ero seriosa, col costume da bagno grintosa e allegra; le ho azzeccate tutte”.

Gabriella non si scorderà mai di Melegnano. “Una serata magica, con l’intera piazza che mi acclamava. Spero che il concorso Miss Italia mi apra le porte verso il mondo dello spettacolo. Sogno di imitare Carolina Stramare, Miss Italia 2019, spigliata ed energica. Sono certa che alcune caratteristiche ci accomunano”. Prima di congedarsi dal pubblico di Piazza Vittoria la sensibile e creativa Gabriella ha pronunciato uno spot contro il bullismo.