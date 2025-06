Minorenne annegato nell’Adda. Il sindaco al prefetto: più controlli

L’altro pomeriggio la presenza, in fascia tricolore, al funerale di Serghei Fortuna, annegato domenica a diciassette anni. Subito dopo carta e penna e una lettera al prefetto: "Gravi rischi per l’incolumità pubblica e situazione grave, serve un presidio costante delle aree a rischio. Chiediamo l’impiego di forze dell’ordine e personale militare". La missiva è stata inviata dal sindaco di Cassano Fabio Colombo alla prefettura milanese, "spero davvero in un riscontro". Una nota simile ad altre inviate in passato. Il rischio annegamenti e tragedie, una costante estiva. A metà giugno, una città già in lutto. Il testo.

"L’ultimo tragico episodio di annegamento avvenuto domenica scorsa conferma ancora una volta la gravità della situazione nei pressi dei corsi d’acqua e la necessità di un rafforzamento dei controlli. Nel Comune vigono il divieto di balneazione e di stazionamento sui manufatti idraulici, sulle isole naturali e nell’alveo fluviale. Tali divieti, pur se ampiamente segnalati, risultano troppo spesso disattesi, con gravi rischi per l’incolumità pubblica".

La richiesta: "Tenuto conto della gravità del fenomeno e del ridotto organico della polizia locale, e considerata la necessità di un presidio costante delle aree a rischio, si richiede che questa spettabile prefettura voglia disporre quale supporto l’impiego del personale delle forze dell’ordine o del personale militare delle forze armate con funzioni di pubblica sicurezza".

M.A.