Minacce con il coltello a bordo treno: arrestati

Hanno minacciato un viaggiatore a bordo di un treno regionale puntandogli contro un coltello per rubargli la collana. Ma i due , egiziani di 26 e 23 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Polfer prima che potessero scappare con il bottino. È successo lunedì alle 20 alla stazione di Porta Garibaldi. I poliziotti hanno appreso della rapina quando il treno in questione stava per arrivare alla stazione, così hanno aspettato che il convoglio raggiungesse Porta Garibaldi e, dopo aver bloccato le possibili vie di fuga, hanno individuato i due responsabili che sono stati trovati in possesso di due coltelli e diverse banconote. Tutto sequestrato. Entrambi gli egiziani, al termine degli accertamenti, sono stati accompagnati a San Vittore con l’accusa di tentata rapina aggravata.