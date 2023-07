Milano, Triciclo Sharing nei Parchi Cittadini, Delibera Approvata

Dopo il bike sharing, il car sharing, lo scooter sharing e il monopattini sharing, ecco il triciclo sharing. La Giunta comunale ha approvato una delibera in cui fissa le linee di indirizzo per la concessione in uso a titolo oneroso di aree poste in parchi cittadini, da adibire a noleggio di tricicli per bambini.

Palazzo Marino, nel documento, ricorda che "per favorire lo sviluppo di nuove e diversificate attività rivolte ai bambini, l’amministrazione comunale ha sperimentato, già da alcuni anni, la concessione di due spazi pavimentati di 10 m2 ciascuno, per l’esercizio dell’attività di noleggio tricicli, all’interno del Parco Sempione e dei Giardini Pubblici Indro Montanelli" e aggiunge che "al fine di implementare il ventaglio di attività ludico-ricreative offerte ai bambini, l’amministrazione comunale si propone di estendere l’attività di noleggio tricicli anche in altri parchi cittadini, individuando in essi idonee aree attribuibili a soggetti privati in regime di concessione d’uso".

Il prossimo passo sarà la pubblicazione per 15 giorni di un avviso pubblico, al fine di ricevere eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti che conducano l’attività di noleggio tricicli per bambini, secondo le seguenti linee di indirizzo. La delibera indica anche che le aree destinate all’attività di noleggio tricicli per bambini saranno ubicate nei seguenti parchigiardini cittadini: Parco Sempione; Giardini Pubblici Indro Montanelli; Parco Ravizza; Parco Formentano; Parco Don Giussani (ex parco Solari); Parco di Villa Litta; Parco Forlanini; Parco Aniasi (ex parco di Trenno).

La durata delle concessioni sarà annuale, con possibilità di proroga per un altro anno a chi non abbia commesso irregolarità gestionali ed abbia versato regolarmente il canone di occupazione suolo.

M.Min.