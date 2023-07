Milano, strage via Palestro: gli appuntamenti in città nel giorno del ricordo

Milano, 27 luglio 2023 – Milano non dimentica. Nel giorno del trentesimo anniversario della strage di via Palestro, la giornata di commemorazione proseguirà nel pomeriggio e nella serata.

L’arte dalle macerie

Dalle 17.30 alle 21.30 la Sala da Ballo della Galleria d'Arte Moderna (via Palestro 16) sarà aperta gratuitamente con la possibilità di visitare l'opera "Lullaby" di Maurizio Cattelan, donata dall'artista al Comune di Milano nel 2022. L'installazione è stata realizzata con le macerie del PAC recuperate in una discarica nei giorni successivi alla strage.

La messa

Alle ore 20.30, presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco, in via Benedetto Marcello 31, l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, celebrerà una messa in ricordo.

Il dibattito

Alle ore 21, al Padiglione di Arte Contemporanea avrà luogo l'incontro "Esercizi di memoria: via Palestro 1993" con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Luca Tescaroli, e del presidente del Comitato Antimafia del Comune di Milano, Nando Dalla Chiesa, che dialogheranno con Simona Zecchi e Marco Bova, giornalisti investigativi autori di articoli e saggi sulle stragi e i latitanti di Cosa Nostra.

Le testimonianze

Dalle ore 22.15, in via Palestro 16, la commemorazione proseguirà a cura di Libera e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano con letture dei ragazzi di Libera e testimonianze dei colleghi che subito dopo la deflagrazione giunsero sul posto per spegnere le fiamme.

Il minuto di silenzio

Alle 23.14, ora dello scoppio della bomba, in via Palestro si osserverà un minuto di silenzio accompagnato solo dal suono delle sirene dei mezzi schierati sul posto.