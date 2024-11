Milano, due monopattini si scontrano in viale Marche: trentunenne perde la vita

Milano, 17 novembre 2024 – Uno scontro fra due monopattini, un giovane di 31 anni che finisce a terra e picchia la testa sull’asfalto. Un urto talmente violento da risultargli fatale. L’incidente mortale si è verificato sabato sera intorno alle 23 sulla circonvallazione esterna all’altezza di viale Marche all’incrocio con viale Zara. Secondo quanto ricostruito dalla pattuglia della polizia locale, i due monopattini stavano procedendo entrambi in direzione della periferia quando si sarebbe verificato il tamponamento.

Entrambi sono stati sbalzati dal mezzo, ma mentre il primo è rimasto praticamente illeso il 31enne è sbalzato sull’asfalto riportando un gravissimo trauma cranico: quando sul posto sono arrivate ambulanza e automedica era già in coma. È stato subito portato in codice rosso al Niguarda . Il decesso è subentrato poche ore dopo, nonostante tutti i tentativi messi in atto dai medici per salvargli la vita. La dinamica precisa dell’incidente, di come cioè i due mezzi elettrici possano essere entrati in collisione, è ancora al vaglio dei “ghisa”. Un aiuto in questa direzione potrà arrivare dalle telecamere presenti nella zona.

In viale Lancetti

Un altro grave incidente si è verificato questa mattina sempre nella stessa zona. Alle 8.40 tra via Bernina e via Lancetti un'auto si è schiantata contro un ostacolo fisso. Il conducente 71enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Anche in questo caso è intervenuta una pattuglia della Locale per accertare la dinamica dello schianto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.