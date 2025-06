Morta Diamantina Motta: addio alla storica maestra di Gorgonzola

Gorgonzola (Milano), 19 giugno 2025 - Insegnò tutta la vita alle storiche scuole elementari, se ne è andata a 97 anni Diamantina Motta, la "Maestra" di Gorgonzola, icona e colonna e della comunità. La ricordano e la omaggiano in queste ore istituzioni, ex colleghi, cittadini, genitori che furono alunni: "La porterò nel cuore", "Mi ha dato tanto: grazie", "Un'insegnante indimenticabile, un pezzo di storia della città". Diamantina Motta era nata nel 1928. La prima classe nel 1946, a soli diciott'anni, e poi l'attività, instancabile e appassionata, sino al 1987, sempre alle elementari di via Mazzini. Competente ed innovatrice, la maestra Motta aveva contribuito a diffondere in città il metodo Montessori, gestiva le sue grandi classi con rigore, empatia, affetto e sorriso.

Una donna di scuola e di fede: Motta, da sempre collaboratrice della parrocchia, era una francescana secolare ed era stata consacrata all’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, fondato dalla Beata Armida Barelli. Negli ultimi anni si era ritirata "a vita privata" all'istituto geriatrico gorgonzolese Vergani e Bassi. Cordoglio unanime: "Esprimiamo profondo cordoglio - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e la sua amministrazione - per la scomparsa di una storica maestra, un personaggio molto amato e stimato. La ricorda per il suo impegno e la sua dedizione all’insegnamento ma anche per la generosità e l’esemplare senso di servizio". In rete l'affetto di tanti ex allievi e di chi l'ha conosciuta: "Una vera colonna della formazione: competenza, empatia e umiltà. Una grande perdita per tutta la comunità educate e per il territorio", "Una persona straordinaria", "La mia maestra: indimenticabile".