Si ribalta in monopattino. Trovato da un passante

L’ha trovato un ciclista cinque minuti prima delle due di sabato mattina, in via Benozzo Gozzoli, estrema periferia Ovest di Milano al confine con Cesano Boscone: lui era a terra e accanto a lui c’era il suo monopattino, ribaltato in mezzo alla strada. La vittima dell’incidente è Nathan F., un cittadino del Salvador di 43 anni: grazie al ciclista che ha dato l’allarme è stato soccorso immediatamente e portato all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni; i medici si riservano la prognosi. Intanto in via Benozzo Gozzoli sono arrivati anche i ghisa del Radiomobile della Polizia locale, per ricostruire la dinamica dell’incidente. In base ai loro rilievi e ai primi accertamenti che hanno condotto, non ci sarebbero altri veicoli o altre persone coinvolti nel sinistro. Il monopattinista dunque avrebbe perso il controllo del mezzo, in autonomia oppure a causa del fondo stradale accidentato, ribaltandosi e finendo in mezzo alla strada dove, fortunatamente, è stato trovato dal ciclista.Nicola Palma