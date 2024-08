Milano, sale sul treno per Genova con 34 grammi di cocaina negli slip e un coltello in tasca

Milano, 16 agosto 2024 – Salire su un treno in partenza dall’affollatissima stazione Centrale con un coltello nei pantaloni e della cocaina negli slip presuppone un certo grado di temerarietà, ma si può sempre sperare di farla franca contando di mimetizzarsi fra le migliaia di persone che riempiono a ogni ora del giorno il principale scalo milanese. A meno che non si finisca nel mirino della Polizia ferroviaria. Ed è quello che è successo ieri a un peruviano di 25 anni. Il giovane è stato fermato per un controllo dagli agenti mentre stava per salire sul treno per Genova. Alla vista della pattuglia si è subito dimostrato agitato e nervoso. Segno che nascondeva evidentemente qualcosa. E infatti da una rapida perquisizione, sono spuntati fuori 34 grammi di cocaina occultati nelle mutande, e nella tasca dei pantaloni un coltello di 20 centimetri. Privo di documenti, il viaggio ha avuto come destinazione al posto del capoluogo ligure una cella di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.