Milano, armato di coltelli e con la polvere esplosiva in casa minaccia di far saltare in aria il condominio

Milano, 16 agosto 2024 – "Vi ammazzo tutti! Faccio saltare tutto in aria!". Terrore alla vigilia di Ferragosto, quando un uomo italiano di 54 anni ha minacciato di far esplodere il condominio in cui vive: un palazzo di via Monviso, tra via Cenisio e piazza Gerusalemme. A chiamare la polizia, alle 19.40 di mercoledì 14 agosto, è stata una vicina di casa che ha telefonato al 112 mentre l'uomo urlava dalla finestra. L'intervento è stato immediato: il cinquantaquattrenne è stato ritenuto fin da subito potenzialmente pericoloso, a maggior ragione considerando che lo scorso 12 giugno c'era stato un altro intervento in casa sua durante il quale gli erano state ritirate armi.

In via Monviso sono quindi accorse Volanti dell'Ufficio prevenzione generale e anche gli specialisti Uopi (Unità operative di primo intervento). La polizia ha cinturato la zona e ha convinto l'uomo ad aprire la porta. È apparso confuso. Al torso aveva una cintura con infilato un coltello multifunzione dalla lama di 9,5 centimetri. Addosso, ne aveva un altro "a farfalla", con le lame che si separano, di 11 centimetri.

La polizia lo ha bloccato e ha proseguito la perquisizione in casa trovando undici contenitori cilindrici pieni di polvere pirica, un bossolo e un congegno con una miccia. Tutto sequestrato, così come gli oltre undici grammi di cocaina trovati sempre in casa. L'uomo è stato indagato per il possesso di armi e sanzionato per la detenzione di droga. Infine, viste le sue condizioni, è stato accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli dove è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.