Milano Ristorazione, meno carne nel menù

Riparte l’anno scolastico anche per Milano Ristorazione che fornirà circa 75mila pasti in media ogni giorno serviti in 417 refettori e 180 asili nido e prodotti in 24 centri cottura. Tra le novità annunciate una serie di iniziative che coinvolgeranno studenti, famiglie e insegnanti sui temi delle buone abitudini alimentari, un contest dei cuochi e delle cuoche della società municipalizzata per la creazione di nuovi piatti. Per quanto riguarda le strutture, è stata riaperto il Centro cucina Giusti, chiuso nel 2023 per interventi strutturali. Si stanno invece ancora realizzando gli interventi di riqualificazione del Centro Cucina Anselmo da Baggio, che comprenderanno anche parte del refettorio della scuola primaria attiguo alla cucina, e la cui conclusione è prevista nella seconda metà del 2025. Per quanto rigurada il menu, per ridurre l’impatto su ambiente e sulla salute verrà ridotta la carne nei secondi piatti e aumentata la quota di legumi serviti, come crocchette o polpette. Saranno introdotte anche le nuove crocchette di merluzzo con una forma, si spera, più allettante per i bambini.

Torna anche per quest’anno il progetto “Frutta a metà mattina“, che nell’anno scolastico 2023/2024 ha coinvolto 66 plessi con oltre 790 classi di scuole primarie e secondarie, per un totale di circa 16.000 bambine e bambini. Quest’anno si allargherà, come sperimentazione, anche ad alcune scuole dell’infanzia.