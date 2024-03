Tre rapine in poche ore a Milano. Un 22enne lasciato nudo per strada dal suo aggressore

Milano – Due rapine in metropolitana in poco più di 10 ore, più una terza alla fermata del bus. La prima risale alle 7.50 di ieri, domenica 3 marzo, quando ad attirare l'attenzione della Security Atm sulla banchina della fermata Bisceglie, capolinea della metro rossa, è stata una donna ecuadoriana di 33 anni appena derubata del suo iPhone 13: stava inseguendo il ladro, aiutata da un altro passeggero, e il malvivente era a sua volta spalleggiato da un complice. Gli addetti Atm sono riusciti a bloccare i fuggitivi trattenendoli fino all'arrivo di una Volante della polizia. A quel punto l'autore del colpo, marocchino di 20 anni senza precedenti e irregolare sul territorio, è stato arrestato per rapina, mentre il complice, di 23, con precedenti e irregolare, dovrà rispondere di favoreggiamento personale.

Alle 18.30 la scena si sposta alla fermata Tre Torri della metro lilla: nel mirino di due banditi, descritti come nordafricani, sono finiti due adolescenti di 13 e 14 anni che hanno raccontato alla polizia di essere stati minacciati con un coltello e derubati di 30 euro dai due malviventi che poi si sono dati alla fuga. E ai due ragazzi non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto.

Altra rapina poco prima delle 23 di ieri in piazza Santa Maria Nascente angolo via Salmoiraghi: vittima, un marocchino di 22 anni che ha chiamato il 112 dopo essere stato preso di mira da un suo connazionale alla fermata del bus. Il rapinatore lo avrebbe preso a pugni per portargli via 250 euro e tutto ciò che indossava, lasciandolo scalzo e letteralmente in mutande per strada, senza più le sue Nike, la tuta e il cappellino del brand Lacoste che indossava, dal valore complessivo che ha stimato in 600 euro.