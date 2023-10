Milano, ancora un pedone investito in viale Jenner: è il secondo in meno di una settimana

Ancora un pedone sfortunato protagonista di un incidente a Milano: un ragazzo 21enne straniero è stato travolto da una moto in viale Jenner. Dalle prime informazioni il giovane non sarebbe in gravi condizioni.

Il mezzo era guidato da un uomo di 66 anni anch'egli rimasto ferito in modo non grave nell'incidente. L'investito è stato trasportato a Niguarda, il motociclista al San Carlo, entrambi in codice giallo. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale.

Solo pochi giorni fa, sabato pomeriggio, sempre in viale Jenner, vicino all'incrocio con piazzale Nigra, in un incidente simile aveva perso la vita un 61enne. L’uomo, di origine nordafricana, era anch’egli stato travolto da una moto, una Harley Davidson, che gli ha causato gravi traumi sia per l’impatto che poi nella successiva caduta sull'asfalto. Dopo 48 ore in fin di vita, il pedone è deceduto in ospedale.

In quel caso a scaturire l’incidente è stato l’attraversamento della preferenziale di corsa: il 61enne, probabilmente dopo essere sceso dall'autobus, si è lanciato in strada senza accorgersi dell’arrivo del 51enne al volante dell’Harley Davidson che non ha potuto evitare l'impatto. Per quanto riguarda invece il ragazzo 21enne, la dinamica dell’incidente non è ancora chiara.