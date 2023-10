Investito da un’Harley Davidson in viale Jenner: 61enne morto dopo due giorni di agonia

Milano – È morto al Niguarda il 61enne di origine nordafricana investito sabato pomeriggio in viale Jenner. Ricoverato in ospedale per i gravi traumi riportati nell'impatto con una Harley Davidson e poi nella caduta sull'asfalto, l'uomo è deceduto nel pomeriggio di oggi lunedì 2 ottobre, dopo 48 ore di agonia.

L'incidente è avvenuto sabato 30 settembre alle 17.30 vicino all'incrocio con piazzale Nigra: stando a quanto emerso nelle prime ore, il sessantunenne era sbucato dalla parte posteriore di un filobus della linea 90-91, attraversando la preferenziale lontano dalle strisce pedonali.

L'uomo non si era accorto che proprio in quel momento stava arrivando la moto guidata da un 53enne, che non era riuscito a evitare l'impatto. Gli agenti della polizia locale stanno indagando per individuare con esattezza il punto d'impatto e per capire a che velocità stesse viaggiando. Ora si aggrava anche la posizione del motociclista, che verrà indagato per omicidio stradale. Il sessantunenne è il nono pedone morto a Milano nel 2023.