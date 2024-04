Milano Marathon 2024: percorso, strade chiuse e mezzi deviati sabato 6 e domenica 7 aprile

Milano, 5 aprile 2024 – Lo sport per tutti invade il centro di Milano nel weekend. Sabato 6 aprile si corrono Family e Dog Run. Domenica 7 aprile da piazza Duomo partiranno la 42 km Wizz Air Milano Marathon e la staffetta solidale Relay Marathon. Per consentire il regolare svolgimento delle gare nei due giorni sono previste importanti modifiche alla viabilità con strade chiuse e linee dei mezzi deviati. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il differimento dello sciopero della Polizia Locale del Comune di Milano proclamato per domenica. Ecco una guida per muoversi tra vie chiuse al traffico e mezzi pubblici deviati, gli orari e il percorso.

Il percorso della Milano Marathon 2024

Domani mattina, sabato 6 aprile si corre la Family Run con partenza alle ore 9 dal Velodromo Maspes-Vigorelli e arrivo all’interno del Milano Running Festival al MiCo. Nel pomeriggio dalle 15 tocca alla Dog Run, partenza e arrivo in Piazzale Alberto Burri all’interno del Parco di Citylife. La camminata non competitiva si svolgerà all’interno dell’area verde di Citylife, location dove sarà ubicato il quartiere generale della Wizz Air Milano Marathon.

Domenica 7 aprile da piazza Duomo partirà alle 8:30 la 42 km Wizz Air Milano Marathon, arrivo in Duomo, tempo massimo 6h 30′. Sempre con partenza e arrivo in piazza Duomo la staffetta solidale Relay Marathon parte alle 9.15.

Mappa e percorso della Milano Marathon, strade chiuse 2024

Domenica la Wizz Air Milano Marathon vedrà la partenza e l'arrivo in piazza Duomo. Il percorso, ad anello, toccherà alcuni luoghi simbolo del centro come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli oltre a City Life, il Portello, QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese. Ecco il dettaglio dei divieti e gli orari:

Start – Km 6. Chiusura dalle ore 7.30 alle ore 12.00

Partenza Da Piazza Duomo Lato Galleria Vittorio Emanuele – Dx in Via Mengoni – Via Santa Margherita – Piazza Delle Scala – Via Alessandro Manzoni – Piazza Cavour – Dx in Via Senato – Via San Damiano – Via Visconti Di Modrone – Sx Via Pietro Mascagni – Sx Via Blanca Maria (Contromano) – Viale Luigi Majno (Contromano) Piazzale Oberdan – Bastioni Porta Venezia (Contromano) – Via Città Di Fiume (Contromano) – Piazza Della Repubblica (Contromano) Viale Monte Santo (Contromano) – Piazza Principessa Clotilde (Contromano) – Bastioni Di Porta Nuova (Contromano) – Piazza 25 Aprile (Mano Giusta) Viale Crispi – Bastioni Di Porta Volta – Piazzale Biancamano – Piazza Lega Lombarda – Viale Elvezia – Viale Douhet – Via Melzi D’Eril

Da Km 6 – 12. Chiusura dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Mollere – Viale Alemagna – Viale Gadio Piazza Castello Lato Minghetti Piazza Castello Lato Fontana Piazza Castello Lato Serra Via Lanza Corso Bonaparte Via Legnano Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via Della Moscova- Via San Marco Piazza San Marco

Da Km 10,5 – 16. Chiusura dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Via Pontaccio – Corso Bonaparte Largo Cairoli – Foro Buonaparte – Piazzale Cadorna – Via Giovanni Boccaccio – Piazza Virgilio – Via Vincenzo Monti – Via Venti Settembre – Piazza Buonarroti – Via Monte Rosa – Piazza Amendola – Viale- Piazza Giulio Cesare- Viale Belisario – Viale Cassiodoro Piazza Vi Febbraio – Viale Boezio – Controviale Boezio – Entrata Parco City Life Varco 3

Da Km 16 – 22. Chiusura dalle ore 8.20 alle ore 12.50

Viale Eginardo Viale Scarampo Sottopasso Viale De Gasperi – Piazzale Kennedy – Via Quattrocchi – Via S. Elia – Via Diomede – Piazzale Lotto Viale Caprilli – Piazzale dello Sport

Da Km 22 – 27. Chiusura dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Via Achille – Via Tesio – Via Harar – Via Novara – Via Cascina Bellaria- Via F.lli Gorlini – Via Lampugnano

Da Km 27 – 32. Chiusura dalle ore 8.50 alle ore 14.00

Via Omodeo – Via Cechov – Via Kant – Via B. Croce – Via Quattrocchi – Viale De Gasperi – Via Grosio – Via Gallarate – Piazzale Accursio Via Achille Papa – Via Don Luigi Palazzolo

Da Km 32 – 36. Chiusura dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Parco Portello – Ponte Pedonale – Piazza Gino Valle – Viale Scarampo Via Colleoni Piazzale Damiano Chiesa – Via Emanuele Filiberto – Corso Sempione (Carreggiata Laterale)

Da Km 36 – 42,195. Chiusura dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Moliere – Viale Alemagna – Viale Gadio-Piazza Castello – Via Lanza – Foro Buonaparte – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via Della Moscova – Via San Marco – Piazza San Marco – Via Fatebenefratelli – Via Dell’annunciata – Via Dei Giardini – Via Fatebenefratelli- Piazza Cavour – Via Senato – Dx in Corso Venezia – In Piazza San Babila Corso Matteotti Piazza Meda – Via San Paolo Corso Vittorio Emanuele li – Piazza Del Duomo – Arrivo

In occasione della Milano Marathon domenica 7 aprile diverse linee cambiano servizio per permettere il passaggio dei maratoneti. In alternativa, dove è possibile, sono utilizzabili le linee metropolitane.

Stazione Duomo chiusa

Dall’inizio del servizio alle 10 circa, i treni di M1 e M3 saltano Duomo. La stazione è chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare linea è possibile usare Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo è possibile scendere alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Tram e bus deviati

Tram 1. Dalle 7 alle 16. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola. Percorre viale Monte Santo, piazzale Principessa Clotilde, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, via Procaccini e corso Sempione. Non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

In alternativa: tra Repubblica e Missori: M3 - tra Cordusio e Cadorna: M1 - tra Cadorna e Domodossola: S3, S4 o M1 + M5

Tram 2. Da inizio servizio alle 16. Non Fa servizio tra Negrelli e Porta Genova. Non percorre la tratta Porta Genova-Cenisio. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso e da corso Vercelli prosegue lungo lo stesso percorso del tram 16.

In alternativa: tra Maciachini e Missori: M3 - tra Porta Genova e Moscova: M2

Tram 4. Dalle 7 alle 16. Fa servizio come al solito tra Parco Nord e Baiamonti. Da qui devia e fa capolinea a Monumentale. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli.

In alternativa: tra Monumentale e Cadorna/Lanza: M5 + M2

Tram 10. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio tra viale Lunigiana e Monumentale. Non fa servizio tra Monumentale e 24 Maggio.

In alternativa: tra Monumentale e Garibaldi: M5 - tra Garibaldi e Porta Genova: M2

Tram 12. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio tra Roserio e Cenisio M5. Da qui devia e fa capolinea a Maciachini. Passa da Monumentale, Baiamonti e via Farini. Non fa servizio tra Cenisio e viale Molise.

In alternativa: tra Maciachini e Missori: M3 - tra Cenisio e Lanza: M5 + M2 (cambiando a Garibaldi) - tra corso 22 Marzo e viale Molise: bus 66 - tra Porta Vittoria e il centro: linee S

Tram 14. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Duomo e Cimitero Maggiore-Cenisio M5. Da qui devia e fa capolinea a Maciachini. Passa da Monumentale, Baiamonti e via Farini. Non fa servizio tra Cenisio e Duomo.

In alternativa: tra Cenisio e Cadorna: M5 + M2 (cambiando a Garibaldi) - tra Cadorna e Cordusio: M1 - tra Sant’Agostino e Cadorna: M2

Tram 19. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio nelle tratte Lambrate-Duomo e Castelli-Domodossola. Non passa da piazza 6 Febbraio, largo Quinto Alpini, via Vincenzo Monti, corso Magenta e Cordusio.

In alternativa: tra Domodossola e Cadorna: M5 + M2 (cambiando a Garibaldi) - tra Cadorna e Cordusio: M1

Bus 40. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Cimitero Maggiore e Parco Nord. Salta le fermate tra Cimitero Maggiore e Bonola.

In alternativa: tra Cimitero Maggiore e piazzale Accursio: tram 14

Bus 43. Dalle 7 alle 16. Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Sempione/via Piero della Francesca e via Gioia. Passa da via Procaccini, Monumentale, via Ferrari e Garibaldi.

In alternativa: tra Gioia e corso Sempione (Domodossola): M2 + M5 (cambiando a Garibaldi)

Bus 48. Da inizio servizio alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

In alternativa: tra Lotto e viale Certosa/Serra: filobus 90 - tra viale Certosa e Accursio: tram 14

Bus 49. Dalle 7 alle 16. Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra piazza Axum e via Marx/Cannizzaro. Passa da via San Giusto, via Pio II e via Marx.

In alternativa: tra San Siro Stadio e Lotto: M5

Bus 50. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Salta le fermate tra Aquileia e Cairoli.

In alternativa: tra Sant’Agostino e Cadorna: M2

Bus 57. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e la fermata via Canonica/via Cagnola. Salta le fermate tra via Canonica/via Cagnola e Cairoli.

In alternativa: tra Domodossola e Cadorna: M5 + M2 (cambiando a Garibaldi)

Bus 58. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Salta le fermate tra piazzale Aquileia e Cadorna.

In alternativa: tra Sant’Agostino e Cadorna: M2

Bus 61. Dalle 7 alle 16. Verso Duomo devia e salta le fermate da corso Indipendenza/via Bronzetti a largo Augusto. Verso largo Murani, da via Larga a Dateo M4. Nelle due direzioni passa da corso di Porta Vittoria, piazza 5 Giornate, corso 22 Marzo e via Fratelli Bronzetti.

Bus 64. Dalle 7 alle 14. Fa servizio tra Lorenteggio e piazza Axum (San Siro). Non fa servizio tra San Siro e Bonola.

In alternativa: tra San Siro e Bonola: M5 + M1 (cambiando a Lotto)

Bus 67. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Non fa servizio tra piazza Piemonte e Baracca.

In alternativa: tra Wagner e Conciliazione: M1

Bus 68. Da inizio servizio alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

In alternativa: tra Bonola e Conciliazione: M1

Bus 69. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Molino Dorino e Bonola. Passa da via Appennini, Quarenghi, Uruguay, largo Valera, Bonola, via Bacchelli e via Cilea. Non percorre la tratta Uruguay-Firenze.

In alternativa: tra Uruguay e Lotto: M1

Bus 78. Dalle 7 alle 15:30. Fa servizio solo nelle tratte Lotto-Bisceglie e via Govone-piazza Firenze.

In alternativa: tra Lotto e Certosa/Serra: filobus 90

Bus 80. Dalle 7 alle 16. Fa servizio solo tra piazza Axum-De Angeli e Molino Dorino-Quinto Romano (via Piccoli). In alternativa: tra Quinto Romano e Bisceglie: bus 76 - tra Bisceglie e De Angeli: M1

Bus 85. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra piazza Piemonte e piazza Napoli. Non percorre la tratta piazza Piemonte-largo Augusto.

In alternativa: Wagner e San Babila: M1

Bus 94. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Sant’Ambrogio M2 e largo Augusto. Non fa servizio tra Porta Volta e largo Augusto.

In alternativa: tra Sant’Ambrogio e Moscova: M2 - tra Sant’Ambrogio e Turati: M2 + M3 (cambiando a Centrale)

Bus BM4. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Linate e Dateo. Non fa servizio tra Dateo e Duomo.

In alternativa: tra Bronzetti e Duomo: bus 61 - tra Dateo e il centro: linee S.