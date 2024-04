Milano è Maratona: la gara sportiva e quelle Charity, Family e Dog. Mappe e strade chiuse

Milano, 4 aprile 2024 – Milano Marathon, Family e dog run. Sabato 6 e domenica 7 aprile ritorna la Milano Marathon che unisce atleti professionisti, runner appassionati e famiglie in un’esperienza unica.

La Wizz Air Milano Marathon, è preceduta dalla tre giorni di sport ed eventi, da oggi, ggiovedì 4 aprile fino a sabato 6 aprile 2024. Quartier generale il MiCo – Milano Convention Center in City Life, dove è ubicato il Milano Running Festival, un grande hub espositivo di oltre 8.000mq di spazi espositivi che offriranno ai visitatori, runner e bambini la possibilità di conoscere i campioni, gli eventi, tutte le novità nell’ambito della corsa. I padiglioni, ad ingresso gratuito, si trovano presso l’Allianz MiCo – Milano Congressi, il più grande centro congressi d’Europa, accessibile dal Gate 13 in via Giovanni Gattamelata (la fermata della metropolitana più vicina è Portello, sulla linea M5 lilla). Gli orari di apertura sono giovedì 4 aprile 16.00 – 20.00; venerdì 5 aprile 10.00 – 20.00; sabato 6 aprile 9.00 – 19.00.

La Family run a Milano è l'evoluzione della school run

Si comincia sabato 6 aprile 2024 con Levissima Family Run 2024, un appuntamento dedicato alle famiglie: la corsa si snoda lungo un percorso di 3 km che si sviluppa principalmente all’interno di City Life con partenza dal suggestivo Velodromo Maspes-Vigorelli (novità del 2024) e l’arrivo al MiCo, quartier generale della Wizz Air Milano Marathon. Il prezzo d’iscrizione è di 10 euro (il prezzo, con minimo 1 iscritto età 0-14 anni, quindi, con minimo 2 iscritti età 0-14 anni, per 3 persone è di 27 euro, per 4 di 35, per 5 di 43 e per 6 di 52 euro) e comprende: Medaglia celebrativa, maglia e pacco gara per gli iscritti con meno di 14 anni, pacco gara e maglia per gli iscritti con più di 14 anni. La Family Run è l’evoluzione della School Marathon, da sempre organizzata in collaborazione con OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport), che in 7 anni ha registrato la partecipazione di oltre 54 mila partecipanti, di cui 8.500 solo nel 2023.

Da quest’anno si apre alle famiglie e non più solo ai bambini. L’accesso al Velodromo Maspes-Vigorelli sarà possibile da via Arona, 19, Milano (Metro Domodossola o Portello linea M5).

La mappa della Family run

Milano Dog Run, per la gioia degli amici a 4 zampe

Sempre a City Life, ma nel pomeriggio alle ore 15, passeggiata con i propri amici a 4 zampe lunga due chilometri con Arcaplanet Dog Run. La partenza e l’arrivo saranno in Piazzale Alberto Burri all’interno del Parco di Citylife, vicino Palazzo delle Scintille e lo Shopping District. L’iscrizione costa 10 euro per la coppia “pet-pet parent”; il secondo accompagnatore può unirsi al costo di 5 euro. Metà della quota sarà spendibile come buono acquisto in un pet store ArcaPlanet.

L’accesso al villaggio di partenza sarà possibile da via Giovanni da Procida (Metro Domodossola, linea Lilla M5)

È possibile iscriversi tramite il sito web o in loco al Milano Running Festival il 4 e 5 aprile presso il MiCo e il 6 aprile presso Piazzale Burri (dalle ore 10).

La mappa della dog run Milano 2024

Domenica sono ben due le maratone che si svolgono nella città metropolita: la Wizz Air Milano Marathon, quella ufficiale secondo i canoni delle maratone, e la UniCredit Relay Marathon, che invece sarà corsa a staffetta e il cui scopo è raccogliere fondi per attività benefiche: entrambi i percorsi prevedono partenza e arrivo in Piazza Duomo.

Completamente rinnovato nell’edizione 2024, il tracciato di gara ad anello lungo i 42,195 km (da percorrere in massimo 6 ore e mezza), con partenza e arrivo da Piazza del Duomo, offre un percorso in grado di conciliare le esigenze dei top runner e degli amatori evoluti, con la possibilità di ammirare la città. Milano è considerata la maratona più veloce d’Italia e tra le più veloci del panorama internazionale (la più veloce del mondo nell’anno 2021) e sono tanti i partecipanti che realizzano il proprio risultato migliore proprio a Milano. La partecipazione alla Milano Marathon è consentita agli atleti dai 20 anni in su: bisogna avere un certificato medico, tessera FIDAL o Runcard e iscriversi entro le ore 24 del 4 aprile.

Milano Marathon Relay La solidarietà va di corsa

mappa-percorso Milano Marathon relay

La UniCredit Relay Marathon è il format di corsa che permette di dividere il percorso ufficiale di gara in quattro frazioni, di lunghezza compresa tra i 6,5 e i 13 km ciascuna per raggiungere il totale dei 42,195 km. Lo scopo, infatti, è principalmente benefico: il Charity Program di Milano Marathon è un programma di raccolta fondi solidale che quest’anno vede coinvolte oltre 100 organizzazioni non profit e migliaia di runner che corrono per loro. Dal 2012, anno della sua prima edizione, sono stati raccolti quasi 3,5 milioni di euro grazie all’attivazione di runner e aziende su Rete del Dono, la piattaforma di crowdfunding e personal fundraising partner dell’evento. Per partecipare ogni squadra deve aprire aprire una pagina di personal fundraising su Rete del Dono, e poi invitare parenti e amici a sostenere la causa prescelta tra quelle proposte dalle non profit aderenti al Charity Program, attivandosi nella raccolta fondi.

Al termine dell’evento i Milano Marathon Charity Awards premieranno, il 9 maggio durante un evento di gala, i più virtuosi nella raccolta fondi, i Top Fundraiser per le categorie maratoneti, staffette e aziende.

La mappa del traffico per la Maratona di Milano 2024

L’elenco di tutte le strade chiuse al traffico in occasione della Wizz Air Milano Marathon il 7 aprile 2024.

Le uscite del Duomo resteranno chiuse fino alla fine della partenza della UniCredit Relay Marathon con salto della fermata. Dalle 9.30 verrà ripristinato il servizio normale. Tutte le uscite saranno aperte a eccezione di quella che interessa le hospitality che rimarrà chiusa fino alle ore 16.00

Start – Km 6

chiusura: dalle ore 7.30 alle ore 12.00

Partenza Da Piazza Duomo Lato Galleria Vittorio Emanuele – Dx in Via Mengoni – Via Santa Margherita – Piazza Delle Scala – Via Alessandro Manzoni – Piazza Cavour – Dx in Via Senato – Via San Damiano – Via Visconti Di Modrone – Sx Via Pietro Mascagni – Sx Via Blanca Maria (Contromano) – Viale Luigi Majno (Contromano) Piazzale Oberdan – Bastioni Porta Venezia (Contromano) – Via Citta’ Di Fiume (Contromano) – Piazza Della Repubblica (Contromano) Viale Monte Santo (Contromano) – Piazza Principessa Clotilde (Contromano) – Bastioni Di Porta Nuova (Contromano) – Plazza 25 Aprile (Mano Giusta) Viale Crispi – Bastioni Di Porta Volta – Piazzale Bancamano – Piazza Lega Lombarda – Viale Elvezia – Viale Douhet – Via Melzi D’eril

Da Km 6 – 12

chiusura: dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Mollere – Viale Alemagna – Viale Gadio Piazza Castello Lato Minghetti Piazza Castello Lato Fontana Piazza Castello Lato Serra Via Lanza Corso Bonaparte Via Legnano Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via Della Moscova- Via San Marco Piazza San Marco

Da Km 10,5 – 16

chiusura: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Via Pontaccio – Corso Bonaparte Largo Cairoli – Foro Buonaparte – Piazzale Cadorna – Via Giovanni Boccaccio – Piazza Virgilio – Via Vincenzo Monti – Via Venti Settembre – Piazza Buonarroti – Via Monte Rosa – Piazza Amendola – Viale- Piazza Giulio Cesare- Viale Belisario – Viale Cassiodoro Piazza Vi Febbraio – Viale Boezio – Controviale Boezio – Entrata Parco City Life Varco 3

Da Km 16 – 22

chiusura: dalle ore 8.20 alle ore 12.50

Viale Eginardo Viale Scarampo Sottopasso Viale De Gasperi – Piazzale Kennedy – Via Quattrocchi – Via S.elia – Via Diomede – Piazzale Lotto Viale Caprilli – Piazzale Dello Sport

Da Km 22 – 27

chiusura: dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Via Achille – Via Tesio – Via Harar – Via Novara – Via Cascina Bellaria- Via F.lli Gorlini – Via Lampugnano

Da Km 27 – 32

chiusura: dalle ore 8.50 alle ore 14.00

Via Omodeo – Via Cechov – Via Kant – Via B. Croce – Via Quattrocchi – Viale De Gasperi – Via Grosio – Via Gallarate – Piazzale Accursio Via Achille Papa – Via Don Luigi Palazzolo

Da Km 32 – 36

chiusura: dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Parco Portello – Ponte Pedonale – Piazza Gino Valle – Viale Scarampo Via Colleoni Piazzale Damiano Chiesa – Via Emanuele Filiberto – Corso Sempione (Carreggiata Laterale)

Da Km 36 – 42,195

chiusura: dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Moliere – Viale Alemagna – Viale Gadio-Piazza Castello – Via Lanza – Foro Buonaparte – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Blancamano – Via Della Moscova – Via San Marco – Piazza San Marco – Via Fatebenefratelli – Via Dell’annunciata – Via Dei Giardini – Via Fatebenefratelli- Piazza Cavour – Via Senato – Dx in Corso Venezia – In Plazza San Babila Corso Matteotti Piazza Meda – Via San Paolo Corso Vittorio Emanuele li – Piazza Del Duomo – Arrivo

Fonte: Milano Marathon