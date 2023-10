Milano, Fedez e Avis insieme per “un evento in piazza Duomo” dopo l'appello per le donazioni di sangue

Dopo l'appello per donare sangue, Fedez torna a parlare a parlare del suo stato di salute e dei futuri progetti. Il tema più stringente a livello di cronaca è la partecipazione del rapper agli imminenti live di X Factor. Il giudice con più edizioni del talent alle spalle ha voluto dunque fugare ogni dubbio confermando ufficialmente la presenza: "Per esserci il mio medico mi ha fatto un certificato, ho fatto tutti gli esami del caso e ora abbiamo il via libera. Se mi hanno dato l'ok per fare X Factor vuol dire che sto meglio, una buona notizia", ha detto Fedez a margine di un'intervista radio.

Poi, dopo un passaggio sulla soddisfazione per il successo del suo appello per avvicinare più persone alla donazione di sangue, (“L'effetto che la mia situazione ha generato sulle donazioni di sangue è sicuramente una cosa buona), l'anticipazione su un nuovo, ancora segreto, evento nel cuore di Milano, in piazza Duomo, che il 34enne milanese starebbe pianificando con Avis e la giunta comunale: "Stiamo costruendo un progetto con AVIS e Comune di Milano per un evento in piazza Duomo che annunceremo a breve".

Non si sa ancora molto su cosa stia organizzando il rapper insieme all’ente che opera nell’ambito delle donazioni di sangue, però, considerando gli ultimi eventi nati dalla collaborazione tra Fedez e la città di Milano, ci si aspetta qualcosa in grande stile. Un esempio della proficua collaborazione tra il comune meneghino e il rapper è LoveMi, il concerto benefico che ormai da due anni vede esibirsi sul palco in una sempre gremita piazza Duomo i migliori artisti della scena rap, trap e pop.

Se l'evento anticipato da Fedez con Avis e il Comune sarà ambizioso come le precedenti edizioni del concertone di beneficenza, dobbiamo aspettarci qualcosa di strabiliante. Per il momento, non ci resta che attendere notizie ufficiali.