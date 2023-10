Fedez e Chiara Ferragni a Nerviano per scegliere la zucca di Halloween

NERVIANO (MILANO) - Sfilata dei vip nel campo di zucche. Succede a Nerviano al campo di Federica, attività che sorge lungo la Sp109 e che qualche anno riceve la visita di tanti personaggi illustri del mondo dello spettacolo.

Qualche giorno fa è stato il turno di Fedez e della moglie Chiara Ferragni come spiega la stessa Federica che sui social ha postato una fotografia insieme ai due vip: "Avervi al campo per il terzo anno con la vostra famiglia ci rende tanto orgogliosi".

Qualche giorno fa era arrivato anche Sferaebbasta. Una festa "agricola" in mezzo alla natura per scegliere la zucca migliore da decorare ad Halloween con djset, musica e tanto altro, rigorosamente su prenotazione: "Da qualche anno, mi sono appassionata alla coltivazione delle zucche, di ogni forma e dimensione, che nei mesi di settembre e ottobre vestono il Campo di magia, trasformandolo in una vera e propria favola autunnale".

Nei giorni scorsi hanno fatto visita anche Christian Vieri, la moglie Costanza Caracciolo e le figlie Stella e Isabel. Prima ancora Alessandro Matri e la compagna Federica Nargi.