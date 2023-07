Area B Milano, il piano di Sala: ridurre (ancora) le auto in città

Da 49 auto ogni 100 abitanti a 40 ogni 100 abitanti nel giro di 10 anni. E' l'obiettivo indicato dal sindaco di Milano Beppe Sala, intervenuto stamattina a "Radio anch'io" su Radio 1 Rai per commentare l'inaugurazione ieri della metro M4 dall'aeroporto di Linate al centro in 12 minuti.

“Dobbiamo avere il coraggio di dire questa piccola verità, cioè che ci sono troppe macchine nelle città – ha sottolineato il primo cittadino meneghino –. Bisogna però dare ai cittadini un'opportunità diversa per esempio con le metropolitane, con i veicoli in sharing, con i taxi e dall'altra bisogna porre dei limiti. La nostra Area B limita il traffico per i veicoli più inquinanti, lo so bene che spesso chi ha una macchina vecchia è in difficoltà a cambiarla”.

Quelli su Area B sono stati spesso bollati come “provvedimenti classisti”, ma Sala non ci sta e ribatte: “È una scelta e la politica deve fare delle scelte, perché il bivio è tra migliorare il profilo ambientale e mettere a rischio una parte dei cittadini che non possono cambiare auto. Ma allora non si fa nulla. L'aria delle città però è irrespirabile - ha concluso il primo cittadino -. In Pianura padana siamo più naturalmente inquinati”, anche per la posizione geografica.