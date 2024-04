Affitti pazzi a Milano per la Design Week: il costo medio per una casa sfiora i 4mila euro

Manca sempre meno alla design week. Uno di quegli appuntamenti che trascinano a Milano fiumi di turisti da tutta Italia e dal resto del Mondo. Così, alcuni dei problemi atavici della città in questo periodo vengono esasperati all’estremo.

Se a Milano si confronta il prezzo con una qualunque settimana di un altro periodo dell'anno senza eventi internazionali, il canone medio settimanale per un appartamento è più che triplicato passando da 1.207 euro a 3.855, con una crescita media nella stessa settimana del 5,3% rispetto al 2023, per raggiungere punte in via della Moscova a 7.350 euro. Lo afferma una ricerca di Abitare Co.

Un impatto sugli affitti per la Design Week che si è esteso anche all'hinterland e in particolare a Monza, dato che per la prima volta il Fuorisalone uscirà dall'area metropolitana per espandersi nella provincia di Monza e Brianza. Nel capoluogo brianzolo l'aumento medio dei canoni settimanali è del 289% (2.590), più di Milano. A Rho i prezzi settimanali sono cresciuti del 255% (2.310), a Sesto San Giovanni del 213% (1.750), a San Donato Milanese del 207% (1.890). Si tratta di un business - aggiunge la ricerca di Abitare Co. - che spinge molti proprietari ad affittare la propria abitazione dove vivono abitualmente per una settimana (per chi dispone di una soluzione alternativa), oppure accetta di convivere affittando una stanza e che durante l'anno viene adibita ad altri usi.