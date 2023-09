Via Padova, 19enne accoltellato al torace nella notte: è grave

Milano, 1 settembre 2023 – Un giovane di 19 anni, egiziano, è stato accoltellato nella notte in via Padova, zona nord-est di Milano. L’aggressione è avvenuta pochi minuti dopo le 3. I soccorritori del 118, intervenuti con automedica e ambulanza, hanno trovato il giovane in strada, con ferite di arma da taglio al torace e alla mano destra, probabilmente segno che la vittima avrebbe tentato di difendersi. Il 19enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire al responsabile. La stessa vittima non ha fornito particolari indizi sul suo aggressore, probabilmente un connazionale. Sono tuttora in corso gli accertamenti dei carabinieri.