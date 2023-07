M4, apre la nuova tratta San Babila-Linate: domani si viaggia gratis. Tutto quello che c’è da sapere

Da martedì 4 luglio, alle ore 13, si potrà viaggiare sulla M4 dall'aeroporto di Milano Linate fino al centro città: aprono infatti le due nuove fermate di Tricolore e San Babila che diventa così il nuovo provvisorio capolinea. Per il primo giorno la tratta della M4 sarà ad ingresso gratuito.

I tempi

Basteranno 12 minuti per percorrere tutta le tratta e mettere in collegamento diretto l'aeroporto milanese con il sistema delle metropolitane, visto che a San Babila c’è l’interconnessione con la linea rossa.

La nuova tratta

Ecco dunque le fermate che compongono la nuova tratta di 7,3 km della linea blu che, a lavori ultimati, collegherà Linate (capolinea est) con San Cristoforo (capolinea ovest):

Linate Aeroporto

Repetti

Stazione Forlanini

Argonne

Susa

Dateo

Tricolore

San Babila

Di seguito le stazioni della M4 ancora in fase di realizzazione e che, stando al cronoprogramma, saranno aperte entro ottobre del 2024:

Sforza Policlinico

Santa Sofia

Vetra

De Amicis

Sant’Amborgio

Coni Zugna

California

Bolivar

Tolstoj

Frattini

Gelsomini

Segneri

San Cristoforo FS

Costo biglietto

Il biglietto singolo della M4 costa 2,20 euro ed è valido 90 minuti dalla prima convalida. Significa che nel periodo di validità si possono fare più viaggi in metro e su tutti gli altri mezzi pubblici di Milano. Il biglietto giornaliero costa 7,60 euro e vale 24 ore dalla prima convalida, il biglietto 3 giorni costa 13 euro e il carnet 10 corse costa 19,50 euro.

Orari

I convogli della M4 sono in servizio tutti i giorni: dal lunedì al giovedì, dalle 6:00 alle 22:00; dal venerdì alla domenica, dalle 6:00 alle 0:30.

Nuova piazza San Babila

In occasione dell’inaugurazione della nuova tratta, piazza San Babila riaprirà trasformata, dopo i cantieri, in una grande area p edon ale in continuità con corso Vittorio Emanuele. L'ampliamento dell'area pedonale consente di collegare i due lati della piazza e di estendere la pedonalizzazione fino a largo Toscanini e creerà un percorso lungo corso Europa che mediante la creazione di una ZTL sarà reso accessibile solo al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi del carico/scarico negli orari consentiti, integrandolo con una nuova pista ciclabile. Intanto, nella piazza è stato montato un aereo: si tratta di un velivolo gonfiabile di 20 metri per simboleggiare la vicinanza con l'aeroporto di Milano-Linate.

La festa

Il 4 luglio sarà anche una giornata di festa per tutte le famiglie residenti nell'area interessata dai lavori. In collaborazione con i Municipi 3 e 4 è stata organizzata una festa lungo corso Indipendenza e corso Concordia. Il programma prevede a partire dalle 10 attività sportive a cura delle associazioni dilettantistiche di zona e poi a partire dalle 14.30 con giochi cooperativi, laboratori creativi di giocoleria di magia, oltre a tornei di ping pong.