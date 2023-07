La linea blu al traguardo: San Babila-Linate in 12 minuti. Da domani il via ma è polemica sul taglio della 73

Milano – Da piazza San Babila all’aeroporto di Linate in 12 minuti. Un traguardo che verrà raggiunto da domani, con l’apertura delle nuove fermate della M4 di Tricolore e San Babila. Dalle 13, quindi, lo scalo sarà collegato al cuore di Milano dalla metropolitana. Per il primo giorno la tratta della M4 sarà a ingresso gratuito. Il Comune di Milano, che ha reso noto il minutaggio, evidenzia che basteranno 12 minuti per percorrere tutta la tratta (Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila) e mettere in collegamento diretto l’aeroporto con il sistema complessivo delle metropolitane. A San Babila, infatti, la linea blu si interseca con la linea rossa. Per l’occasione riaprirà anche piazza San Babila, trasformata in una grande area pedonale in continuità con corso Vittorio Emanuele.

L’ampliamento dell’area pedonale - spiega Palazzo Marino - consente di collegare i due lati della piazza e di estendere la pedonalizzazione fino a largo Toscanini e creerà un percorso lungo corso Europa che mediante la creazione di una Ztl sarà reso accessibile solo al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi del carico/scarico negli orari consentiti, integrandolo con una nuova pista ciclabile. Il 4 luglio sarà anche una giornata di festa per tutte le famiglie residenti nell’area interessata dai lavori. In collaborazione con i Municipi 3 e 4 è stata organizzata una festa lungo corso Indipendenza e corso Concordia. Il programma prevede a partire dalle 10 attività sportive a cura delle associazioni dilettantistiche di zona e poi a partire dalle 14.30 giochi cooperativi, laboratori creativi di giocoleria di magia, oltre a tornei di ping pong.

Con l’apertura delle nuove fermate l’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, mette in campo una riorganizzazione delle linee di superficie per evitare sovrapposizioni con la nuova linea. Da mercoledì 5 luglio 13 linee saranno coinvolte da modifiche di percorso e corse aggiuntive per migliorare i collegamenti tra le diverse zone della città e la connessione tra le fermate di superficie e la rete metropolitana. L’apertura delle fermate di San Babila e Tricolore è un tassello importante nel mosaico del trasporto pubblico milanese. La linea blu collegherà il centro storico con la parte Est (Forlanini e Linate) e con la parte Ovest (Lorenteggio e Stazione San Cristoforo), integrando la rete del trasporto urbano con una "metropolitana leggera ad automatismo integrale". Con il completamento della M4, quindi, Milano avrà 118 chilometri di linea e 136 stazioni.

Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino e presidente della commissione Mobilità, raccoglie le proteste di chi vive nei quartieri contro la riorganizzazione dei mezzi di superficie. «Bene la nuova metropolitana M4 che trasporterà i passeggeri da San Babila a Linate – sottolinea – ma il taglio della 73 è profondamente sbagliato: le fermate della metro sono troppo distanziate per soddisfare l’utenza locale. Rimane da viale Corsica a piazza 5 Giornate il solo tram 27, pienissimo nell’ora di punta e impraticabile per carrozzine e persone non in perfetta forma deambulatoria». Un problema che verrà discusso mercoledì in commissione.