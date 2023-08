Meteo in Lombardia, temporali giovedì e poi caldo fino a 37 gradi nel weekend

Su tutta Italia si rinforza l’anticiclone africano che porta con sé caldo e temperature fino a 38 gradi. Gli enti meteorologici della Lombardia prevedono cieli sereni fino al prossimo fine settimana, con qualche rovescio temporalesco nella giornata di giovedì. In questo momento un’ampia area di alta pressione occupa l'Europa centro-meridionale, anche se – scrive il Centro meteorologico lombardo – “non mancano infiltrazioni di aria umida in quota che portano qualche episodio instabile specie sui rilievi”. Ma ecco le previsioni giorno per giorno di Arpa Lombardia.

Giovedì ci sarà un cielo velato a ridosso dei rilievi e irregolarmente nuvoloso. Sulla Pianura in prevalenza poco nuvoloso o velato. Dal pomeriggio deboli sparse a carattere di rovescio o temporale a ridosso dei rilievi alpini. In possibile sconfinamento alle pianure, in particolare pianure adiacenti. Temperature minime stazionarie o in lieve calo (20/23 gradi), massime stazionarie (32/35 gradi).

Venerdì sulla Lombardia cieli in prevalenza poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi. Probabilità di precipitazioni limitatamente ai settori alpini. Temperature in aumento con massime in città fino a 37 gradi. In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da sud-ovest.

Cieli sereni e tempo stabile sabato, con temperature in leggero aumento. Qualche possibile rovescio sulle Alpi soprattutto nelle ore pomeridiane-serali con possibili temporali di calore.