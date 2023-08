Bomba d’acqua su Dervio, motoscafo affonda a causa delle onde nel lago di Como: 5 naufraghi

Dervio, 16 agosto 2023 – A causa del maltempo in Alto Lario, un motoscafo con a bordo 5 persone ha imbarcato acqua per le onde ed è affondato. I cinque a bordo hanno fatto in tempo ad indossare i giubbotti di salvataggio.

I naufraghi sono stati recuperati da altri natanti su alcune imbarcazioni e riportati a riva bagnati fradici e infreddoliti, oltre che spaventati, ma sani e salvi.

Per individuare il relitto alla deriva, in modo da evitare altri incidenti, sono decollati da Malpensa i Draghi lombardi dei vigili del fuoco. Inizialmente i soccorritori non sapevano che i naufraghi fossero stati recuperati quindi è scattato l'allarme generale.

Il motoscafo era stato preso a noleggio.

Nel frattempo la linea ferroviaria tra Dervio e Dorio, chiusa a causa di una colata di fango, è stata riaperta e la circolazione dei treni è stata riattivata.