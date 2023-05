Mercoledì l’incontro con Piantedosi "I controlli interforze proseguiranno"

Dopodomani il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Milano per fare il punto della situazione "sulle azioni già avviate in città per garantire una maggiore sicurezza, con particolare riguardo alla stazione Centrale e alle zone adicenti".

"In sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha dichiarato il ministro – ci confronteremo sui risultati dei controlli interforze in corso dallo scorso gennaio e che proseguiranno anche nei prossimi mesi. Una analoga iniziativa sarà anche a Roma. Grazie a una azione capillare di vigilanza del territorio siamo riusciti ad arrestare nell’arco di poche ore gli autori di tutti i più gravi episodi accaduti. Ringrazio le forze di polizia per tutto l’impegno che stanno assicurando per prevenire e contrastare la commissione di reati e garantire la vivibilità di zone cittadine particolarmente esposte a fenomeni criminali". Blitz continui hanno portato ai primi risultati: il bilancio dei primi tre mesi di attività parla di una trentina di servizi complessivi, più di 44mila persone controllate, 50 arrestati, 633 denunciati, quasi 800mila euro di sanzioni amministrative e più di 6mila uomini impiegati. Ma ora "quanti uomini in più delle forze dell’ordine servirebbero a Milano? Alcune centinaia, secondo quello che mi dice il prefetto Renato Saccone", parole del sindaco Giuseppe Sala.