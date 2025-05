Meno traffico e baby gang

Non è un rottamatore, "ma un innovatore". Lo racconta il suo “Meglio si può“, lo slogan che il presiede Claudio Mereghetti, 66 anni, ha scelto per strappare la città al centrosinistra al governo da quattro mandati. Non è tutto da buttare, "ma si può fare di più", spiega il candidato che ha riunito il centrodestra attorno al progetto della civica "Dimensione Cernusco", più "Cernusco al centro".

In cima alla lista delle priorità mette "ricordare Ermanno Zacchetti, votiamo perché lui non c’è più". E dopo un momento di commozione si tuffa nelle ricette della coalizione per riuscire nell’impresa. "Il primo nodo da sciogliere è il traffico, l’asse Vespucci-Manzoni-Colombo è troppo intasato. Ma serve anche un giro di vite sulla sicurezza, "l’aumento della microcriminalità e delle baby-gang per quanto più contenuto rispetto ad altri comuni della zona, ha senz’altro registrato un’impennata. Riflesso – spiega – della mancanza del terzo turno della polizia locale, da introdurre subito".

Mereghetti vuole anche mettere ordine "nelle eventificio, grazie alla collaborazione con le associazioni e i commercianti e adeguare la macchina comunale alle esigenze di un centro di 35mila abitanti". Fra le emergenza da affrontare, il caro-mattone che allontana i giovani. "Spero vinca la partecipazione – l’appello al voto - e che i cernuschesi scelgano l’alternanza".

Bar.Cal.