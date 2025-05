Via alla campagna di raccolta fondi per i progetti nei quartieri

Stanno partendo in questi giorni, sulla piattaforma online “Produzioni dal basso“, le campagne di raccolta fondi dei sei progetti selezionati attraverso il bando di Crowdfunding civico 2024/2025 del Comune, "per supportare alleanze tra operatori economici e sociali, valorizzare il tessuto economico locale e sostenere l’economia di prossimità". Ci sono 60 giorni per raccogliere le le donazioni: il traguardo è il 50% del valore complessivo. Chi lo raggiungerà, riceverà il contributo a fondo perduto dal Comune, pari al restante 50%.

I progetti sono: “A.C.R. - Attivazione, Connessione, Restituzione“, per i quartieri Padova, Turro e Crescenzago. “Via Dolce via tutto l’anno“ a Dergano. Ancora: “Barona rigenerattiva. Percorsi per un’ecologia di quartiere“ al Giambellino. Poi “San Gottardo-via Meda: un borgo in città“. Gli altri due: “Piazzale Veronica Gambara, femminile plurale“ e “Zona Wagner“, per creare un centro commerciale diffuso.

"Abbiamo voluto indirizzare la nuova edizione del bando alle Alleanze di quartiere – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello – per favorire la nascita di sinergie tra i commercianti e le varie realtà dei territori. Visto che nelle altre edizioni il Crowdfunding civico ha raccolto donazioni per un milione di euro, contiamo su una grande partecipazione".

Info e donazioni su: produzionidalbasso.com/network/di/comune-di-milano. M.V.