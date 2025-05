Brucia la plastica. Fumo e panico scatta l’allarme

Brucia plastica e oggetti su un braciere sul balcone di casa, fumo, rischio incendio, allarme e mobilitazione nel complesso popolare lungo il naviglio. Sul posto sono arrivati in forze i vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Subito arginata la minaccia di incendio, l’appartamento, saturo di fumo, è stato messo in sicurezza e dichiarato inagibile. L’uomo, un condomino di origine magrebina, è stato prelevato e accompagnato in ospedale a Melegnano per controlli. È accaduto ieri mattina a Gorgonzola in via Lazzaretto, il lungo viale che costeggia il Naviglio Martesana. Sono stati i residenti a chiamare i soccorsi quando hanno visto il fumo nero e acre sprigionarsi dall’alloggio all’ultimo piano e ad avvertire un forte odore di bruciato. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco con più mezzi e le forze dell’ordine.

I residenti, una decina di famiglie, si erano già riversati all’esterno e attendevano i pompieri in cortile. La causa è stata subito individuata: un braciere su cui l’uomo stava bruciando materiale plastico. Sul posto anche due ambulanze: nessuno dei residenti, tuttavia, ha avuto bisogno di soccorso medico. L’intervento è durato almeno due ore, per bonifica dell’alloggio, messa in sicurezza e accertamenti sulla qualità dell’aria. Non si tratterebbe della prima volta.

Episodi analoghi, secondo quanto riferito dai condomini, tutti rientrati nelle loro abitazioni, si sarebbero già verificati in passato.

M.A.