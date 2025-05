Quarto binario: riecco le ruspe, tocca all’ex bar della stazione

Le ruspe dell’impresa Luigi Notari Spa tornano in stazione a Vanzago. L’appaltatore dei lavori per la costruzione del quarto binario sulla linea ferroviaria Rho-Parabiago, approfittando dell’interruzione del servizio ferroviario per lavori di potenziamento infrastrutturale della linea, in programma dalle ore 22.40 di oggi alle ore 5.30 di lunedì, demolirà l’ex-bar della stazione, i servizi igienici e il piccolo deposito. Da lunedì resterà solamente l’edificio della stazione con la sala d’aspetto e quello accanto che saranno demoliti nei prossimi mesi. Sempre domani inizierà la demolizione dell’edificio di via Umberto I (ex-cartolibreria) che si trova poco distante dalla stazione e proprio lungo la linea ferroviaria. Dopo la demolizione da lunedì a venerdì 30, l’impresa occuperà l’area dei parcheggi che si trova di fronte all’edificio per rimuovere le macerie.

"Come già fatto nelle precedenti demolizioni l’appaltatore adotterà tutte le misure necessarie per garantire che si disperda nell’aria il minor quantitativo di polvere - afferma il sindaco Lorenzo Musante - in modo da evitare disagi per i residenti di via Umberto I, via Castelli e via Corridoni". L’amministrazione comunale che segue da vicino l’avanzare dei cantieri, ha prescritto ai mezzi di cantiere di utilizzare la pista di cantiere costruita a fianco dei binari ed eventualmente la via Castelli, per evitare che i mezzi pesanti attraversino il centro urbano. Infine per quanto riguarda gli altri lavori previsti in via Castelli, in particolare il taglio dei nove platani che il Comune è riuscito ad evitare in quanto alberi di importanza storico e culturale - e la riorganizzazione della viabilità fino al futuro parcheggio in via Pregnana-via Vittorio Veneto - è tutto sospeso. L’Amministrazione ha avviato interlocuzioni con Rfi per modificare il progetto e organizzerà un incontro con i residenti. Ro.Ramp.