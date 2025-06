Melzo, rock’n’roll e blues. Vintage Roots Festival: tuffo nel mito americano

"Non è un festival “solo” rock’n roll, o solo blues, o jazz. È il festival "Roots", delle radici di questa grande musica. Siamo pronti: sarà una straordinaria edizione". Il patron Davide Bianchi davanti al Comune con una Buick Century del 1956, il centro storico di Melzo in fermento. In aula consiliare gli assessori alla Cultura e agli Eventi Diana Marangoni e Emidio De Cunto e lo staff, al lavoro da mesi. I motori rombano si parte stasera: al via il Vintage Roots Festival, il borgo trivulzio pronto a balzare negli anni ‘40, ‘50 e ‘60: quelli della grande black music, delle scatenate esibizioni in pista, delle gonne a ruota, delle auto ruggenti, della leggerezza e del colore. Edizione numero dodici per la rassegna, la seconda, dopo molti anni a Inzago, nel centro storico di Melzo. Quattro giornate senza fiato: dj set e concerti con grandi band, lezioni di ballo, show time ed eventi. Associazione Vintage Roots, comune e Confcommercio organizzatori, Cogeser, Bcc, G&B e Birrificio di Lambrate main sponsor, tanti partner e sponsor locali, "a Melzo ci siamo subito sentiti a casa - così Bianchi - e quest’anno ancora più dell’anno passato". Formula intoccabile per il festival che da anni attira in Martesana un "popolo vintage" fedele e appassionato. Quest’anno due palchi, Cogeser Mains Stage e Lambrate Beer Stage, e una nuova location per l’"After party" del dopo mezzanotte, alla Cascina Colombina. Nel programma delle quattro giornate tanta musica. Torna l’American Car Contest in piazza della Vittoria. Tornano i corsi di ballo "con straordinari professionisti". Sui palchi una parata di band, le migliori. Fra gli altri The hot Gravel Eskimos, Jack Baymoore, Dale Rocka & the Volcanoes; dall’Olanda la Sam Ghezzi Blues Band, dal Belgio i The Seatsniffers. Sabato sera, alle 22,30 tributo a Elvis. Anche quest’anno overture di Melzo Estate, la rassegna di "giovedì nelle piazze" fino alla fine di luglio "con iniziative per tutti i gusti - così Marangoni -, all’aperto o nella cornice più intima del cortile di Palazzo Trivulzio".